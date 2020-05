Cartoon Network ha annunciato che We Bare Bears The Movie sarà disponibile per l’acquisto su piattaforme digitali il prossimo mese, precisamente l’8 giugno. Si tratta del primo film in assoluto per il franchise, che presenta tre adorabili orsi parlanti mentre esplorano la vita nei boschi e nella città. Oltre alla data di uscita, Cartoon Network ha anche condiviso il primo trailer del film, nonché un poster/key art ufficiale con Grizz, Ice Bear e Panda è l’antagonista del film, Agent Trout.

#WeBareBears Movie is here!!! 🚗🐻🐼❄️ Join the Bear Bros on the road with the digital movie premiere on June 8…Available on Apple, Google Play, Amazon! (USA and CA only)#WeBareBearsMovie #CartoonNetwork #BearStack pic.twitter.com/Ru6qcx2JSp — Cartoon Network (@cartoonnetwork) May 21, 2020

La sinossi ufficiale di We Bare Bears The Movie

“In We Bare Bears The Movie, quando l’amore degli orsi per i camion di cibo e i video virali sfugge di mano, attira l’attenzione del minaccioso agente Trout del National Wildlife Control, che si impegna a ripristinare l’ordine naturale “, svela Cartoon Network sulla trama del film nell’annuncio. “Inseguiti da casa loro, Grizz decide che c’è solo una cosa che possono fare per trovare rifugio: trasferirsi in Canada! Gli Orsi intraprendono un viaggio epico pieno di nuovi amici, ostacoli pericolosi e feste enormi“. Inoltre: “Ma, soprattutto, il pericoloso viaggio costringerà gli Orsi a rivivere il modo in cui si sono incontrati e sono diventati fratelli, per evitare che il loro legame familiare si spezzasse”.

Eric Edelstein, Demetri Martin e Bobby Moynihan recitano nel film nel ruolo degli orsi Grizz, Ice e Panda. Il film includerà anche le guest star Cameron Esposito, Ellie Kemper, Jason Lee, Patton Oswalt, Mel Rodriguez e Charlyne Yi. Nonché guest star speciali Marc Evan Jackson come Agent Trout e la star del pop K Amber Liu. “Speriamo che accelerando l’uscita di questo meraviglioso film TV per famiglie, possiamo portare un po ‘di gioia nelle case prima del previsto,” ha dichiarato Rob Sorcher, Chief Content Officer di Cartoon Network. We Bare Bears uscirà per l’acquisto su piattaforme digitali, tra cui iTunes, Google Play e Amazon, al costo di $ 14,99 l’8 giugno.