We Can Be Heroes: ci sarà il sequel del film...

We Can Be Heroes ha già avuto un riscontro importante su Netflix e, grazie a questo successo, un sequel è già in fase di sviluppo con il regista Robert Rodriguez. Il film è interpretato, tra glialtri, anche dal Mandaloriano Pedro Pascal che veste i panni del padre di un bambino, piccolo supereroe. Questo si allea con un gruppo di altri bambini supereroi con l’intenzione di salvarlo. Secondo lo streamer, 44 milioni di famiglie hanno visto We Can be Heroes nei primi 28 giorni di servizio del film. Questo risultato impressionante spiega perfettamente la velocità con la quale è arrivata la conferma di un sequel di We Can Be Heroes.

Il cast di We Can Be Heroes

Tra i vari nomi importanti nel cast di We Can Be Heroes troviamo Pedro Pascal, Christian Slater, Priyanka Chopra, Boyd Holbrook, Adriana Barraza. Oltre a Chris McDonald e anche Yaya Gosselin. All’interno del cast sono presenti anche Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey. Fino a Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley. Completano la squadra Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Taylor Dooley, Sung Kang, Haley Reinhart, J. Quinton Johnson, JJ Dashnaw. La pellicola si basa su un’invasione aliena, in cui le creature rapiscono tutti i supereroi presenti sul Pianeta Terra.

La pellicola si basa su un’invasione aliena, in cui le creature rapiscono tutti i supereroi presenti sul Pianeta Terra. Per riportare la pace sul loro pianeta e salvare i loro genitori, i figli dei supereroi dovranno fare squadra e imparare a lavorare insieme. “Abbiamo avuto quest’idea du una sorta di Avengers, ma tutti con figli. E i bambini hanno dei superpoteri, ma non sanno ancora controllarli, perché sono così giovani” ha affermato Robert Rodriguez in una precedente intervista, definendolo inoltre come “il film più complicato che abbia mai girato” per via dell’ingente numero di attori presenti in quasi ogni scena”.