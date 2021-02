Wednesday, la serie spin-off de La Famiglia Addams di Tim Burton, arriverà su Netflix

Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato che sta collaborando con MGM/UA per portare sulla piattaforma Wednesday, una serie TV spin-off di otto episodi de La Famiglia Addams. Scopriamo tutti i dettagli e diamo un’occhiata alla splendida locandina pubblicata sui social ieri sera.

Wednesday de La Famiglia Addams arriva su Netflix

Creata da Al Gough e Miles Millar, la serie vede la giovane Mercoledì Addams passare le sue giornate alla Nevermore Academy, coinvolta in alcuni misteri soprannaturali.

Come se non bastasse, la serie segnerà anche il debutto alla regia di una serie televisiva per Tim Burton. Nel team di produzione ci sono anche Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Kayla Alpert, Jonathan Glickman e Gail Berman.

Di seguito invece vi riportiamo le parole di Teddy Biaselli, di Netflix, riguardo al progetto in arrivo sulla piattaforma streaming.

“Chi di noi non si è mai sentito un estraneo? Credo davvero che la maggior parte delle persone, in un momento o nell’altro, si sia sentita strana. Forse inquietante. Persino eccentrica. E forse è proprio perché ero così preso dalla mia stranezza interiore che sono riuscito a trovare una profonda affinità con la famiglia Addams”, afferma Biaselli.

“Ogni volta che la Famiglia Addams era su uno schermo, io la guardavo. Adoravo il fatto che in ogni occasione gli Addams prendessero in giro la cosiddetta “normalità“. La loro intera esistenza era un dito medio (attaccato ad una mano disincarnata) allo status quo. E nessuno era più ribelle, più all’avanguardia e più iconico di Mercoledì Addams.”

Biaselli continua affermando che l’adolescenza è un periodo terribile per tutti in cui crescono peli in posti strani, i giovani diventano più alti, crescono e tutto ciò che vogliono è piacere alla gente. In questo caso Mercoledì è il lupo solitario per eccellenza.

“Marcia al suo ritmo ed è probabilmente una nenia funebre.”

Quando hanno sentito parlare per la prima volta di questo progetto, dice Biaselli, lui e il team sono rimasti colpiti, come se una freccia li avesse trafitti nel cuore. In seguito, poi, hanno ricevuto la chiamata del regista visionario Tim Burton, che voleva debuttare come regista di serie TV.

Biaselli e l’intero team non vedono l’ora di mostrare al pubblico questa incredibile serie TV. Al momento non abbiamo una data d’uscita ma sappiamo che la serie arriverà su Netflix.

Altre novità dal colosso dello streaming