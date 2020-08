West Wing: reunion speciale per promuovere il voto nelle elezioni 2020

Variety ha appreso che il cast e i creatori di “The West Wing” si stanno riunendo per esibirsi insieme per la prima volta in quasi due decenni in un set speciale alla HBO Max. “A West Wing Special to Benefit When We All Vote” debutterà sullo streamer questo autunno. Conterrà una messa in scena teatrale dell’episodio “Hartsfield’s Landing” della terza stagione dello spettacolo. Sarà girato all’Orpheum Theatre di Los Angeles all’inizio di ottobre. Lo speciale ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica per When We All Vote, un’organizzazione apartitica e senza scopo di lucro co-presieduta da Michelle Obama, fondata per aumentare la partecipazione a ogni elezione in America.

Aaron Sorkin scriverà materiale originale per l’evento

Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Martin Sheen riprenderanno i loro ruoli dall’episodio, che sarà girato secondo i protocolli COVID Safe Way Forward. Il creatore della serie Aaron Sorkin scriverà materiale originale per l’evento. Sorkin sarà anche produttore esecutivo insieme a Thomas Schlamme e Casey Patterson. Schlamme, che ha diretto più di una dozzina di episodi e produttore esecutivo della serie originale, dirigerà lo speciale. Inoltre, WarnerMedia farà una donazione a When We All Vote.

“Tommy ed io siamo incredibilmente entusiasti di riunire The West Wing per questa lettura in scena e di sostenere When We All Vote nei loro sforzi per coinvolgere tutti noi in queste elezioni”, ha detto Sorkin. Lo spettacolo includerà anche apparizioni di ospiti, incluso un messaggio speciale di Obama, tra gli altri. Ulteriori membri del cast e ospiti speciali dal mondo del servizio pubblico e delle arti saranno annunciati nelle prossime settimane. “A West Wing Special to Benefit When We All Vote” è prodotto da Casey Patterson Entertainment in associazione con Warner Horizon Unscripted Television. Insieme ai produttori esecutivi di Sorkin, Schlamme e Patterson, Rob Paine è il co-produttore esecutivo.

“Con West Wing Special to Benefit When We All Vote’, siamo entusiasti di rivisitare questa serie leggendaria e offrire ai nostri fan appassionati qualcosa di sostanziale, significativo e indimenticabile, promuovendo allo stesso tempo un messaggio importante per il nostro tempo”. Ha affermato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max. “In combinazione con la donazione di WarnerMedia a When We All Vote, questo speciale non solo diverte, ma aiuta anche a garantire che l’organizzazione possa portare avanti la sua missione di aumentare la partecipazione degli elettori a ogni elezione”.