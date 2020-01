Westworld 3: il nuovo teaser rivela la data di uscita

HBO ha svelato la data del debutto di Westworld 3. Negli U.S.A. il primo episodio della terza stagione è previsto per domenica 15 marzo in prima serata, alle 21. In Italia, considerando il fuso orario, la data d’uscita è prevista per lunedì 16 marzo ore 03.00. Parliamo logicamente della messa in onda in versione originale sottotitolata. Per quella in italiano bisognerà attendere la settimana dopo: lunedì 23 marzo, ore 21.15. L’annuncio è arrivato attraverso un trailer che svela nuove ambientazioni. Tra i protagonisti Aaron Paul, diventato popolare grazie al ruolo di Jesse Pinkman nella serie cult Breaking Bad.

Westworld 3 di cosa parlerà?

Gli showrunner Lisa Joy e Jonathan Nolan hanno dichiarato che Westworld 3 si distaccherà da quanto visto finora. Non è un caso che molti critici parlano di Westworld come una serie rivoluzionaria in termini di linguaggio audiovisivo seriale. Siamo quinti pronti a scoprire cos’è accaduto dopo la scomparsa di Dolores, fuggita “nascosta in bella vista” dentro un corpo sintetico dalle sembianze di Charlotte Hale. Nella terza serie faranno ritorno anche Bernard, Maeve, Hector e William, Una new entry di spessore è invece rappresentata da Vincent Cassel.

Ricordiamo che Westworld – Dove tutto è concesso è una serie televisiva statunitense fantascientifica western creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Prodotto da HBO, è basata sul film omonimo del 1973 (scritto e diretto da Michael Crichton) e, in misura minore, sul sequel del film del 1976, Futureworld. La storia si svolge a Westworld, un parco dei divertimenti a tema Wild-West immaginario e tecnologicamente avanzato popolato da “figuranti” androidi. Il parco si rivolge ad “ospiti” altamente facoltosi che possono sbizzarrirsi con le loro fantasie più selvagge all’interno del parco.