Westworld 3: spuntano tre nuovi trailer ‘segreti’

Tre trailer nascosti per la prossima stagione di Westworld sono stati scoperti sul sito web Incite Inc. La scoperta è arrivata grazie all’utente MTC_Chickpea di Reddit, che ha utilizzato una VPN e sulla pagina Web Incite per ottenere l’accesso ai nuovi trailer.

I primi due trailer mostrano alcuni nuovi filmati, mentre il terzo trasforma il mondo violento e turbolento di Westworld in quasi in una commedia romantica. Ricordiamo che Incite è una società di tecnologia immaginaria che esiste nel mondo di Westworld. Nel novembre del 2019, HBO ha creato un sito Web per l’azienda, che ora ospita i trailer della nuova stagione della serie.

Westworld arriverà nella notte tra il 15 e 16 marzo

I trailer e le promozioni indicano che Westworld abbandonerà i parchi e inizierà a mostrare il mondo esterno. Lo show ha anche guadagnato diversi nuovi membri del cast, tra cui Aaron Paul, Vincent Cassel e Michael Ealy. La terza stagione di Westworld, progetto targato HBO, arriva su Sky in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, alle 3.00 della notte fra il 15 e il 16 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e poi alle 20.15. Dal 23 marzo sarà disponibile anche in lingua italiana, tutti i lunedì alle 21.15. La serie sarà disponibile on demand.

Confermato il ritorno, nella terza stagione di Westworld, di Evan Rachel Wood nel ruolo di Dolores, Thandie Newton in quello di Maeve. Oltre a quella di Ed Harris (the Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), Simon Quarterman (Lee Sizemore) e Rodrigo Santoro (Hector Escaton). Tra i nuovi personaggi che si uniranno al cast della serie ci sarà la star di Breaking Bad Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi. Infine troveremo Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., e Michael e Tommy Flanagan.