Westworld, ecco il trailer ufficiale della terza stagione

Westworld è pronta a tornare con una attesissima terza stagione. Poche ore fa ha fatto il suo debutto online il trailer ufficiale dei nuovi episodi dello show, che prepara il terreno al suo ritorno sul piccolo schermo. Potete vedere il promo qui di seguito, per avere una piccola anticipazione su ciò che vi attenderà nelle settimane a venire. Pronti a tornare in questo incredibile mondo?

Westworld, il trailer ufficiale della terza stagione è online

La serie TV Westworld è ispirata all’omonimo film del 1973 di Michael Crichton, noto in Italia come Il mondo dei robot. La prima stagione ha raccontato le vicende di questo parco divertimenti che riproduce un mondo western, abitato da animatronic di ogni tipo, in cui i visitatori possono immergersi e vivere innumerevoli avventure.

La trama intricata e coinvolgente, impreziosita da un cast di grande livello a partire dalla presenza di Anthony Hopkins, l’ha resa uno dei grandi successi della stagione televisiva. Sono stati in molti a suggerire, visti i risultati, che potesse diventare il nuovo erede di Game of Thrones per HBO, una volta concluso lo show fantasy. La seconda stagione ha ridotto in parte queste aspettative, con un’accoglienza positiva ma molto più tiepida. Riuscirà questa terza a riportare in cima al mondo lo show?

Al momento nessuno può saperlo, ma sicuramente i tantissimi fan in tutto il mondo lo sperano. La verità la scopriremo solamente il prossimo 15 marzo quando la terza stagione di Westworld farà il proprio debutto in TV. E voi cosa vi aspettate? Vi ha incuriosito questo trailer?