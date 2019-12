What If…?: Marvel al lavoro sulla stagione 2

Prima del lancio di Disney+ è stata rivelata una serie di contenuti esclusivi per il servizio di streaming. Tra questi c’è What If…?, serie su cui la Marvel punta molto visto che il presidente della società Kevin Feige ha rivelato di aver già iniziato a lavorare alla seconda stagione. Durante un’intervista con BuzzFeed Brazil, a Feige sono state fatte domande sugli episodi della prima stagione. Nell’occasione è arrivata anche la conferma che la seconda è già in lavorazione: “Sono molto felice di quanto stiamo facendo con What If… ? e ho visto la maggior parte degli episodi. Ne abbiamo dieci per la prima stagione, stiamo già lavorando ai successivi dieci per la seconda.”

What If…?, stagione 2: le parole di Kevin Feige

Feige ha inoltre aggiunto: “Ne abbiamo svelato uno, molto entusiasmante, del quale abbiamo parlato per anni, nel quale Peggy Carter assume il Siero del Supersoldato e diventa Captain Carter. Si tratta del primissimo episodio e sono entusiasta che le persone possano vederlo. Fremo nell’attesa di vederne la versione finita e nell’attesa che il mondo lo veda”. Il presidente della Marvel aveva affermato in precedenza che la serie andrà a toccare ogni singolo film del MCU. Ogni episodio prenderà un elemento del MCU e avrà delle piccole varianti, il che porterà a storie diverse da quelle viste sul grande schermo.

La prima stagione di What If …? vedrà la presentazione in anteprima su Disney+ nell’estate del 2021. Ricordiamo che Uatu l’Osservatore sarà il narratore degli eventi di What If…?, che ci mostrerà svariate realtà alternative come Peggy Carter nei panni di Captain Britain o Black Panther alla guida dei Guardiani della Galassia. L’idea della serie trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel.