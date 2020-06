What We Do in the Shadows perde uno dei suoi autori

Jemaine Clement, non tornerà per la prossima stagione. Il co-regista del film ha svelato la sua decisione in un'intervista

Il co-regista del film What We Do in the Shadows, Jemaine Clement, non tornerà per la prossima stagione. L’episodio finale della seconda stagione si è concluso con Guillermo di Harvey Guillen che ha salvato i quattro vampiri principali che hanno imparato tutto sulle sue abilità di assassino di vampiri. Quando, in un’interista, gli è stato chiesto come intendesse sviluppare queste abilità, Clement ha rivelato di non avere piani perché non sta lavorando alla nuova stagione. “Gli autori dovranno capirlo perché non sarò nella stanza degli scrittori la prossima stagione”, ha detto Clement a EW. “Li lascerò con questo grosso problema da risolvere. Penso che sia una buona idea finire su un grande cliffhanger, abbiamo fatto la stessa cosa la scorsa stagione. Ora possono capire come uscire da questo grande casino”.

What We Do in the Shadows è stata rinnovata per una terza stagione

La serie di film horror comici What We Do in the Shadows è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione da FX. A confermarlo Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX Entertainment. La decisione di rinnovare la serie è stata evidentemente facile per la rete, poiché il numero di spettatori per la stagione 2 è aumentato del 25 percento rispetto alla prima stagione. Inoltre i primi sei episodi in media hanno fatto registrare 3,2 milioni di spettatori totali su tutte le piattaforme.

“Siamo incredibilmente felici che la critica e il pubblico siano tutti rimasti soddisfatti”, ha detto Nick Grad. “Settimana dopo settimana, i produttori, gli scrittori e il nostro fantastico cast continuano a fare una delle serie più divertenti e migliori della TV”. Oltre alla forte presenza di spettatori, lo show è stato anche un successo per la critica. La prima stagione ha ricevuto un punteggio di approvazione del 94 percento su Rotten Tomatoes, mentre la seconda detiene attualmente un punteggio di approvazione del 100%. Numeri davvero importanti.