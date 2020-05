What We Do in the Shadows rinnovata per una terza stagione

La serie di film horror comici What We Do in the Shadows è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione da FX. A confermarlo Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX Entertainment. La decisione di rinnovare la serie è stata evidentemente facile per la rete, poiché il numero di spettatori per la stagione 2 è aumentato del 25 percento rispetto alla prima stagione. Inoltre i primi sei episodi in media hanno fatto registrare 3,2 milioni di spettatori totali su tutte le piattaforme.

Nick Grad esprime grande soddisfazione per la serie

“Siamo incredibilmente felici che la critica e il pubblico siano tutti rimasti soddisfatti”, ha detto Grad. “Settimana dopo settimana, i produttori, gli scrittori e il nostro fantastico cast continuano a fare una delle serie più divertenti e migliori della TV”. Oltre alla forte presenza di spettatori, lo show è stato anche un successo per la critica. La prima stagione ha ricevuto un punteggio di approvazione del 94 percento su Rotten Tomatoes, mentre la seconda detiene attualmente un punteggio di approvazione del 100%.

Basato sull’omonimo film del 2014 scritto e diretto da Jemaine Clement e Taika Waititi, What We Do in the Shadows è stato presentato per la prima volta su FX nel marzo del 2019. La serie è attualmente nel mezzo della sua seconda stagione, presentata in anteprima lo scorso aprile e si concluderà tra poche settimane, il 10 giugno. In onda il mercoledì alle 22:00 su FX, nello show troviamo Kayvan Novak, Natasia Demetriou. Oltre che da Matt Berry, Mark Proksch e Harvey Guillen. Taika Waititi co-produce insieme a Jemaine Clement, Scott Rudin, Paul Simms e Garrett Basch. In Italia la serie va in onda su Fox dal 31 ottobre 2019.