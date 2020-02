White Stork: Tom Hiddleston si unisce alla serie Netflix

L’interprete di Loki, Tom Hiddleston, sarà protagonista della serie thriller politica intitolata White Stork, che andrà in onda su Netflix e sarà articolata in dieci episodi. White Stork è stata presentata come un thriller politico nel quale Hiddleston vestirà i panni di James Cooper, che viene scelto come candidato per uno dei seggi in parlamento. L’uomo si sottopone ad una serie di controlli che hanno lo scopo di verificare l’idoneità per il ruolo. Il compito è affidato a una donna di nome Asher Millan che scoprirà, nel corso delle proprie ricerche, segreti nel passato di James capaci di distruggerlo.

Un passato pericoloso per James Cooper

James Cooper deve fare i conti con qualcosa di davvero pericoloso, capace di farlo a pezzi. La sua carriera, il suo matrimonio insieme alla sua candidatura sono a rischio. Kristoffer Nyholm sarà alla regia. Considerando che attualmente Tom Hiddleston è occupato con le riprese di Loki, non è facile capire quando possano iniziare le riprese della nuova serie, che dovrebbe comunque fare il suo esordio nel 2021.

Tornando a Tom Hiddleston, l’attore ha ottenuto fama internazionale per il ruolo del Dio dell’Inganno, Loki, nel Marvel Cinematic Universe. Ha interpretato inoltre il Capitano Nicholls in War Horse (2011), dello scrittore Francis Scott Fitzgerald in Midnight in Paris (2011). Per poi passare a James Conrad in Kong: Skull Island (2017).

In televisione, è noto per la sua interpretazione nella miniserie televisiva The Night Manager (2016). Per quest’ultimo ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attore e ha vinto un Golden Globe come miglior attore in una miniserie. Ora è impegnato nelle riprese di Loki. L’arrivo della serie tv su Disney+ è previsto nel corso della primavera 2021. Ricordiamo infine che Loki Laufeyson (letteralmente Loki figlio di Laufey) è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, Larry Lieber (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics.