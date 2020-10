Whoopi Goldberg punta a Sister Act 3

Non puoi parlare di Whoopi Goldberg e non pensare ad alcuni dei suoi film classici, e questo ovviamente include la deliziosa serie Sister Act. Sister Act e il suo sequel Sister Act 2: Back in the Habit sono tra i punti forti della Goldberg e sono ancora oggi ricordati con molto affetto. Il Sister Act originale uscì nel 1992 e il Sister Act 2 seguì rapidamente nel 1993. Entrambi furono grandi successi eppure, per qualche ragione, non abbiamo mai avuto un altro sequel. Grazie a una nuova intervista per The Late Late Show con James Corden, Goldberg dice che potrebbe finalmente esserci un Sister Act 3 in arrivo tutti questi anni dopo, e sta cercando di realizzarlo.

Le parole di Whoopi Goldberg

Corden ha chiesto a Whoopi Goldberg perché non c’è mai stato un Sister Act 3, ed è allora che l’attrice ha rivelato che gli studi spesso dicevano che nessuno voleva vederlo. “Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, di recente, si è scoperto che potrebbe non essere vero”, ha detto Goldberg. “La gente potrebbe volerlo vedere. Quindi stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire il cast e tornare”. Corden ha partecipato a un sequel e anche Goldberg ha un debole per i film. “È un film davvero divertente e ci si sente bene”, ha detto Goldberg. “È solo, ascolta: canto cattivo, canto fantastico, va bene cantare e poi le suore. Cosa c’è di meglio?”

Sister Act 1 e 2 presentavano diversi personaggi di collegamento tra i film, poiché Delores avrebbe fatto amicizia con la sorella Mary Patrick (Kathy Najimy), la sorella Mary Lazarus (Mary Wickes) e la sorella Mary Robert (Wendy Makkena), nonché la madre superiora (Maggie Smith) . Potremmo anche vedere il ritorno di padre Ignatius (Michael Jeter), anche se purtroppo Wickes è morto nel 1995.