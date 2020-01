Willow: al via la lavorazione della serie TV per Disney+

Il film del 1988 prodotto da George Lucas e diretto da Ron Howard, Willow, sta per diventare una serie TV. Ad annunciare l’inizio dei lavori è stato il suo sceneggiatore, Jon Kasdan, attraverso Twitter. Un’immagine con l’inequivocabile didascalia “L’ufficio è aperto” non lascia alcun dubbio sull’avvio del progetto.

The office is open. pic.twitter.com/wty5ENi3He — Jon Kasdan (@JonKasdan) January 6, 2020

La pellicola, diventata un cult del genere fantasy, non ha mai avuto un sequel. Situazione che ha spinto Lucas e Chris Claremont a creare una trilogia di romanzi ambientati in quell’universo, la Shadow War Trilogy. Ad oggi non si conoscono dettagli sullo show e su cosa di preciso punterà la produzione. Tra le ipotesi più plausibili quella di una continuazione diretta della storia originale oppure l’ispirazione all’opera cartacea di Lucas e Claremont.

La serie non sarà un “Willow 2”

Kasdan, in passato, ha comunque lasciato qualche indizio precisando come la serie non sarà esattamente Willow 2. Prenderà quasi sicuramente ispirazione dalla storia ideata da George Lucas, ma sarà incentrata sull’adulta Elora Danan, la principessa che Willow proteggeva nel film originale. Ricordiamo che Willow è ricordato come il primo lungometraggio in cui sono presenti effetti di morphing digitale. Con un budget di circa 35 milioni di dollari, l’incasso americano ha superato i 57 milioni. Le riprese, durate da aprile a ottobre 1987, si sono svolte principalmente in Galles e Nuova Zelanda.

Willow è stato presentato fuori concorso al 41º Festival di Cannes, ha vinto l’Hugo Award per la migliore rappresentazione drammatica nel 1989 e il Saturn Award per i migliori costumi nel 1990. La colonna sonora è stata composta da James Horner ed eseguita assieme alla London Symphony Orchestra. In alcune tracce è notabile un’affinità con la Sinfonia Renana di Schumann. Lo scrittore Wayland Drew ha ricavato un romanzo dalla sceneggiatura del film.