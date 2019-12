Willow: completo lo script del pilota per la serie Disney+

Il progetto sull’annunciata serie TV di Willow sembra procedere spedito. L’arrivo è previsto prossimamente sulla piattaforma di video on demand di Disney+. Intanto, in una recente intervista rilasciata al Los Angeles Times, Kathleen Kennedy ha confermato che i lavori sullo show stanno andando proseguendo in maniera positiva. Notizia ancora più importante è quella su Jonathan Kasda che ha terminato e consegnato lo script. Presto quindi sarà girato l’episodio pilota della serie che sembra coinvolgerà ancora una volta il regista Ron Howard e l’attore Warwick Davis.

I due sono stati i principali fautori di questo revival della pellicola che, con l’arrivo di Disney+, ha trovato una strada quasi spianata per essere accolta.

Willow, le anticipazioni di Ron Howard

Ron Howard, in una precedente intervista, ha fatto capire come la presenza dell’attore sia quasi fuori discussione. Queste le sue parole: “Sarà un Willow più maturo… Warwick sarà presente. Warwick è così bello e così bravo ed è un attore così eccezionale che spero davvero che avremo la possibilità di vedere questo Willow maturo in azione”. Willow era stato ideato da George Lucas negli anni Settanta. Si è dovuto attendere qualche anno prima che il film venisse realizzato e distribuito nelle sale.

I box office hanno fecero registrare un discreto successo, fermandosi a 110 milioni di dollari a fronte di 35 milioni di budget. È stato presentato fuori concorso al 41º Festival di Cannes, ha vinto l’Hugo Award per la migliore rappresentazione drammatica nel 1989 e il Saturn Award per i migliori costumi nel 1990. La serie potrebbe essere tratta dai libri ideati da Lucas e Chris Claremont che raccontano una storia ambientata quindici anni dopo gli eventi al centro del film e con protagonista Elora.