L’incantevole mondo di “Willow“, creato da George Lucas, sta ufficialmente arrivando sul piccolo schermo. Disney Plus ha confermato che una serie di sequel si svolgerà anni dopo gli eventi del film originale diretto da Ron Howard ed entreranno in produzione il prossimo anno. Howard sta tornando nel progetto come produttore esecutivo insieme alla star originale Warwick Davis, che interpreterà ancora una volta l’eroe principale. La serie Willow ha anche scelto il regista di “Crazy Rich Asians” e “In the Heights” Jon M. Chu per dirigere il pilot ed essere il produttore esecutivo. Jonathan Kasdan (“Solo”) e Wendy Mericle (“Arrow”) fungeranno da showrunner.

La trama del film originale

La serie “Willow” proviene da Lucasfilm e rappresenta la prima impresa non “Star Wars” della società dal 2015. Lo spettacolo introdurrà personaggi completamente nuovi nel regno magico delle regine delle fate e dei mostri Eborsisk a due teste. La notizia del via libera ufficiale di Disney Plus arriva oltre un anno dopo che il progetto è stato segnalato per la prima volta come in arrivo. Il film originale era incentrato su Davis ‘Willow, che con riluttanza costrinse a svolgere un ruolo fondamentale nel proteggere una bambina speciale di nome Elora Danan da una regina malvagia (Jean Marsh). Una profezia diceva che Elora avrebbe portato la caduta della regina. Willow è stata aiutata lungo la strada da uno spadaccino mercenario, interpretato da Val Kilmer. Nel cast c’erano anche Joanne Whalley, Billy Barty e Kevin Pollak.

“Crescendo negli anni ’80, ‘Willow’ ha avuto un profondo effetto su di me“, ha detto Jon M. Chu in una dichiarazione. “La storia degli eroi più coraggiosi nei luoghi meno probabili mi ha permesso di credere nel potere della nostra volontà, determinazione e, naturalmente, magia interiore. Quindi il fatto che io possa lavorare con i miei eroi, da Kathleen Kennedy a Ron Howard, è più grande di un sogno che si avvera. È un momento da non perdere per me. Jon Kasdan e Wendy Mericle hanno aggiunto nuovi personaggi così rivoluzionari e deliziose sorprese a questa storia senza tempo che non vedo l’ora che il mondo arrivi con noi in questo viaggio epico”.

Bob Dolman, autore del film originale, è produttore consulente, con la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy a bordo come EP insieme a Michelle Rejwan. La Imagine Television di Howard è in produzione, con Roopesh Parekh e Hannah Friedman della società in veste di co-produttori esecutivi. Julia Cooperman produrrà.