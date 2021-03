Without Remorse: primo teaser per il film con Michael B. Jordan

Amazon Studios rilascerà il trailer in anteprima mondiale dell’attesissimo adattamento di Tom Clancy, Without Remorse, nella giornata odierna. Tom Clancy’s Without Remorse vede Michael B. Jordan nei panni di John Clark, un Navy SEAL che finisce coinvolto in una massiccia cospirazione mentre cerca di vendicare l’omicidio di sua moglie. Il film arriverà su Amazon fino al 30 aprile, ma i fan avranno il loro primo assaggio del filmato dello show oggi. Il debutto del trailer completo è stato annunciato con un breve trailer teaser martedì, con il protagonista Jordan. “Siete pronti? Non perderti il ​​trailer ufficiale di Without Remorse domani e guarda il film solo su Prime Video il 30 aprile “, si legge nel tweet di annuncio.

Are you ready? Don't miss the official trailer for @WithoutRemorse tomorrow and see the film only on @PrimeVideo April 30. pic.twitter.com/NleSwgaN0i — Amazon Studios (@AmazonStudios) March 2, 2021

Il film è basato sul romanzo di Clancy

Without Remorse è basato sull’omonimo romanzo di Clancy del 1993, che a sua volta è uno spin-off della popolare serie di Jack Ryan. Il film è stato inizialmente prodotto da Paramount Pictures per l’uscita nelle sale, ma alla fine è stato venduto ad Amazon in seguito alla pandemia del 2020. Non solo la mossa ha senso sul fronte finanziario, ma Prime Video di Amazon è anche la casa dell’acclamata serie TV Jack Ryan, che vede come protagonista John Krasinski. Grabbing Without Remorse essenzialmente rende Amazon la destinazione principale per i fan del lavoro di Clancy.

Stefano Sollima (Sicario: Day of the Soldado) dirige il film, con una sceneggiatura di Taylor Sheridan e Will Staples. Sheridan ha già scritto entrambi i film di Sicario, Wind River e Hell or High Water. Jordan recita in Without Remorse al fianco di Jamie Bell (Rocketman), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Luke Mitchell (Marvel’s Agents of SHIELD) e Colman Domingo (Fear the Walking Dead).