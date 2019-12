Wonder Woman 1984 è il film più atteso del 2020 su Atom Tickets

Attraverso un sondaggio su Atom Tickets, rivenditore online di biglietti per i cinema statunitensi, Wonder Woman 1984 è risultato essere il film più atteso del 2020. Lo show, atteso nei cinema a giugno 2020, rappresenta la seconda uscita DC dell’anno succedendo a Birds of Prey il 7 febbraio. Un riconoscimento importante con la pellicola capace di superare anche Black Widow che si attesta al secondo posto nella lista dei biglietti Atom.

Wonder Woman 1984 sì, Birds of Prey no..

La sorpresa, in negativo, arriva dal film con Margot Robbie, Birds Of Prey, che non è rientrato nella top ufficiale. La classifica è stata completata invece da No Time To Die, l’ultimo film di James Bond, Fast & Furious 9 e il remake live-action di Mulan.

I Marvel Studios possono comunque sorridere visto che i partecipanti al sondaggio, chiamati ad indicare anche i loro cinque film preferiti del decennio che sta per concludersi, hanno indicato quattro show di Kevin Feige su cinque. Parliamo di The Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Infinity War, Deadpool (20th Century Fox) e Black Panther. Riguardo invece le attrici preferite troviamo sia Scarlett Johansson di Black Widow che Gal Gadot di Wonder Woman insieme a Jennifer Lawrence. Il regista di Wonder Woman Patty Jenkins è affiancato da Ava DuVernay e Jordan Peele come registi che hanno convinto di più i protagonisti del sondaggio.

I prossimi film DC includono Birds of Prey (e la fantastica emancipazione di One Harley Quinn) il 7 febbraio 2020, Wonder Woman 1984 il 5 giugno 2020, The Batman il 25 giugno 2021. In seguito The Suicide Squad il 6 agosto 2021, Nero Adam, il 22 dicembre 2021, Shazam! 2 il 1° aprile 2022, Flash il 1° luglio 2022 e Aquaman 2 il 16 dicembre 2022.