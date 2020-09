Wonder Woman 1984 slitta ancora: ecco la nuova data

La Warner Bros. ritarda ancora una volta l’uscita nelle sale di Wonder Woman 1984. Questa notizia arriva proprio sulla scia di un precedente rapporto che affermava che la pellicola avrebbe probabilmente ricevuto un altro ritardo di rilascio: si tratta del terzo, dopo essere stato spostato da giugno 2020 ad agosto e poi a ottobre. Da ottobre, Variety ci comunica che il rinvio ci porterà definitivamente a dicembre e in una data molto particolare: Wonder Woman 1984 uscirà il 25 dicembre 2020.

“Patty è una regista eccezionale e con Wonder Woman 1984 ha realizzato un film incredibilmente dinamico che gli spettatori di tutte le età di tutto il mondo adoreranno”, ha dichiarato Toby Emmerich, presidente di Warmer Bros. Motion Picture Group. “Siamo molto orgogliosi del film e non vediamo l’ora di portarlo al pubblico per le vacanze”.

La regista Patty Jenkins ha aggiunto: “Prima di tutto lasciatemi dire quanto Gal e io amiamo tutti i nostri devoti fan di Wonder Woman in tutto il mondo, e il tuo entusiasmo per ‘WW84’ non potrebbe renderci più felici o più desiderosi di vedere il film . Poiché so quanto sia importante portare questo film su un grande schermo quando tutti noi possiamo condividere l’esperienza insieme, spero che non ti dispiaccia aspettare ancora un po ‘. Con la nuova data del giorno di Natale, non vediamo l’ora di trascorrere le vacanze con voi! “

Gli incassi di Tenet hanno spinto al rinvio

La mossa arriva dopo che molti analisti del settore hanno osservato la performance al botteghino dell’attuale grande uscita nelle sale della Warner Bros, Tenet di Christopher Nolan. La pellicola è stata la prima grande uscita nelle sale cinematografiche internazionali da quando la pandemia di coronavirus ha portato Hollywood e le sale cinematografiche a una battuta d’arresto. L’industria ha lottato per essere rilanciata dopo mesi di chiusure dei cinema, licenziamenti e l’intero sistema teatrale che minacciava di cedere. Dopo otto giorni nelle sale, Tenet ha guadagnato 20 milioni di dollari a livello nazionale e 132 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale di due settimane di 152 milioni di dollari.

La Warner Bros., che ora ritira Wonder Woman 1984 dall’uscita di ottobre, suggerisce che lo studio potrebbe non essere contento di come Tenet se la sia cavata in un mercato incerto.