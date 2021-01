Wonder Woman 1984: crolla il punteggio su Rotten Tomatoe

Dopo una risposta piuttosto critica alla sua uscita, Wonder Woman 1984 è ora crollato nel punteggio “Rotten”, il più noto sito aggregatore di recensioni di film di Internet. A partire da venerdì 8 gennaio, il punteggio di Tomatometer per il film mostrato su Rotten Tomatoe è al 59%, un calo importante rispetto al 90% che ha guadagnato dai primi critici prima del suo debutto nelle sale. Poco dopo l’uscita, Wonder Woman 1984 ha visto il suo punteggio su Rotten Tomatoe diminuire progressivamente, una tendenza che è continuata.

Il calo è avvenuto nelle ultime settimane

Con un totale attuale di 378 recensioni, il film ha ora una valutazione media di 6,10 su 10, con 224 critici che lo hanno valutato Fresh e 154 che lo considerano Rotten. Il sequel di Wonder Woman del 2017 ha avuto un percorso difficile, essendo stato ritardato più volte a causa della pandemia di coronavirus per poi debuttare simultaneamente nelle sale e sul servizio di streaming HBO Max il 25 dicembre.

Come archeologa, Diana che lavora allo Smithsonian Museum è una Wonder Woman che ha straordinari superpoteri, tanto che si dice sia l’eroe più forte del mondo. Nel 1984, Wonder Woman è in un disperato pericolo mortale a causa di un’enorme cospirazione dell’uomo d’affari Max. Riuscirà Wonder Woman a fermare il collasso del mondo da sola? Diretto e co-scritto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Natasha Rothwell. Il film è ora nelle sale e su HBO Max.