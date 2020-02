Wonder Woman 1984, la regista spiega la scelta di Kristen Wiig

In Wonder Woman 1984 vedremo l’Amazzone di Gal Gadot affrontare Cheetah, interpretata da Kristen Wiig. La scelta di quest’ultima per interpretare la villain è sicuramente curiosa. L’attrice è infatti nota principalmente per i suoi ruoli comici, con un lungo passato nel Saturday Night Live. Perché allora puntare su di lei per questo ruolo?

Patty Jenkins ha scelto con attenzione Kristen Wiig per Wonder Woman 1984

Lo ha spiegato proprio la regista del film (e del suo predecessore), Patty Jenkins. La decisione è stata assolutamente ponderata con cura e Kristen Wiig si è rivelata essere la scelta ideale per la villain di Wonder Woman 1984. Ecco le parole della filmmaker in una recente intervista:

“Nella storia originale, Cheetah è spesso qualcuna che è amica di Diana, ma è gelosa di lei. E credo che Kristen riesca a interpretare un personaggio che è a entrambi gli estremi dello spettro, è la tua amica affettuosa e divertente che è gentile e interessante e poi può trasformarsi in qualcosa di completamente differente“.

La regista ha anche riflettuto sul fatto che questo personaggio sia una donna. Tuttavia, esattamente come per la protagonista, Jenkins ritiene che si tratti comunque di figure universali, a prescindere dal loro genere. Questo il suo commento:

“Sì, succede che sia una donna, ma è della stessa pasta della scuola di Gene Hackman in Superman, di fantastici, divertenti ed eccezionali attori. Non la percepisco come un villain al femminile, nonostante lo sia. La penso esattamente come per Wonder Woman. La componente femminile è grande ma è anche semplicemente un’eroina, un’eroina universale“.