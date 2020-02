Wonder Woman 1984, trapela la prima immagine ‘animale’ di Cheetah?

Dopo aver visto il primo trailer di Wonder Woman 1984, c’è grande curiosità sul nuovo film di Patty Jenkins da parte dei fan e, soprattutto, sulla villain Cheetah. Si tratta di un personaggio che appare nei fumetti con l’aspetto antropomorfo e nel trailer è stato mostrato solo nella sua forma umana. Grazie al portale CB, scopriamo che sul web è apparsa una foto che potrebbe svelarci alcuni dettagli sulla forma animalesca dell’antagonista di Diana Prince.

Cheetah from #WW84 poster (rumour). At first I was like wth? But now I'm like…that's weird but it might work. Btw the artwork for this film has been on point. pic.twitter.com/lky7q0Ef3A — SC Reviews (@SCReviewsmang) February 9, 2020

L’utente che l’ha condivisa, dichiara che si tratta di un’immagine promozionale presa direttamente dal merchandise del film. La Wiig si presenta nell’iconica forma maculata di ghepardo, con tanto di occhi felini e pelliccia. Logicamente parliamo di una notizia di cui non abbiamo alcuna ufficialità. Dando uno sguardo allo stile vintage, sembrerebbe comunque coincidere con quello dei precedenti artwork che avevano come protagonista Wonder Woman.

Cheetah ha esordito sui fumetti nel 1943

Lo show sarà ambientato negli anni ’80 e vedrà l’eroico personaggio Diana Prince coinvolta in nuove battaglie. Qualcosa di folle cambierà completamente la la sua vita. Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale il 4 giugno 2020.

Ricordiamo che Cheetah è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati dalla DC Comics, nota avversaria e arcinemica di Wonder Woman. Nel 2009, il sito web IGN posizionò il personaggio al 69º posto nella lista dei più grandi criminali dei fumetti. Il personaggio esordì nell’ottobre 1943 sulle pagine di Wonder Woman (vol. 1[1]) n. 6, ideata da William M. Marston e disegnata da H. G. Peter, come alter ego di Priscilla Rich. Nel tempo ci sono state quattro diverse incarnazioni del personaggio.

Priscilla Rich e Barbara Dormaine non posseggono veri superpoteri, ma utilizzano in combattimento le loro doti ginniche e dei gadget. Barbara Ann Minerva possiede una velocità di gran lunga superiore a quella di un ghepardo, sufficiente a farla correre a 120 km/h. Ha inoltre l’istinto dei felini più forti nella lotta, come il leone e la tigre, e ciò ne fa una combattente formidabile. Può anche spiccare balzi di oltre 20 metri da ferma e più di 35 in corsa e altrettanti in alto.