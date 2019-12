Wonder Woman 3 arriverà senza fretta, secondo la regista

Con l’enorme successo riscosso con il trailer dell’attesissimo cinecomic Wonder Woman 1984, tra i fan dell’universo espanso della DC c’è già chi pensa a un ipotetico Wonder Woman 3. Ma a quanto pare, Patty Jenkins non è tra queste persone.

Wonder Woman 1984 è nato in maniera spontanea, ha confessato la regista, classe 1971. Né lei né nessun altro membro del team creativo erano nella condizione di dover fare per forza il sequel di Wonder Woman (2017).

Ha rivelato: “A dire il vero noi conosciamo già la storia completa, quindi è già tutto organizzato e pianificato. È solo una questione di volontà e di decidere quando farlo, ma non vogliamo metterci al lavoro subito dopo Wonder Woman 1984; non vogliamo farlo back-to-back.”

Jenkins ha poi aggiunto: “È stato bello farlo con Wonder Woman e Wonder Woman 1984, ma credo che sia importante lasciare passare un po’ di tempo tra questo e il prossimo Wonder Woman 3. Mi piacerebbe lavorare ad altro nel frattempo, e anche Gal [Gadot] ha altri progetti per la testa. Non voglio prendere decisioni con troppo anticipo. Quando sarà il momento giusto, Io e Gal Gadot valuteremo se sarà il caso oppure no.”

Wonder Woman… perché proprio 1984?

La regista ha rivelato: “Gli anni ‘80 erano semplicemente perfetti per lei. Ero curiosa di far collidere Wonder Woman con il mondo moderno, capire il villain che avrebbe potuto nascere da quella situazione e vedere che cosa sarebbe potuto succedere. Il processo creativo è stato piuttosto naturale.”

Tra i futuri progetti del DC Extended Universe troviamo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (Birds of Prey), in uscita il 7 febbraio 2020, e Wonder Woman 1984, in uscita il 5 giugno 2020. Nel 2021 invece è prevista l’uscita di The Batman (25 giugno 2021), The Suicide Squad (6 agosto 2021) e Black Adam (22 dicembre 2021); Invece, Shazam! 2 e Aquaman 2 debutteranno rispettivamente l’1 aprile e il 16 dicembre del 2022.