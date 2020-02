Wonder Woman fa un cameo in uno spot del Super Bowl 2020

Sono stati tantissimi gli spot divertenti trasmessi nel corso della grande partita qualche giorno fa. Una tradizione di lungo corso negli Stati Uniti, quella di realizzare pubblicità buffe e ricercate in occasione della finale del campionato di football, seguitissima dagli spettatori. Tra quelli visti al Super Bowl 2020 si registra anche una breve ma divertente apparizione di Wonder Woman, pronta al suo ritorno nelle sale.

Wonder Woman si mostra in uno spot del Super Bowl 2020

Si tratta di una delle tante clip pubblicate da Tide, che vedono protagonista Charlie Day impegnato nella missione di eliminare una macchia dalla propria maglietta. Mentre vaga alla ricerca di una soluzione incontra una grande serie di personaggi noti e fra questi proprio anche Wonder Woman. L’eroina dopo un’entrata in scena mozzafiato gli consiglia di rimandare il lavaggio dei vestiti.

Un piccolo cameo che segna l’unica apparizione di Wonder Woman al Super Bowl 2020. Una scelta piuttosto curiosa considerato il film in uscita nei prossimi mesi, ma non completamente fuori dal comune. Dopotutto Wonder Woman 1984 non arriverà nelle sale prima del prossimo giugno ed è quindi c’è ancora molto tempo per premere l’acceleratore sulla campagna di marketing.

Sarà molto interessante assistere a questo ritorno di Diana in sala. Il suo primo film, atteso per decenni, è stato un discreto successo di critica e soprattutto pubblico. Per lungo tempo è stato infatti il migliore incasso di un film DC Comics, prima di venire superata da Aquaman. Chissà se questa nuova avventura, ambientata negli scintillanti anni ’80 riuscirà a replicare l’impresa…

Lo scopriremo solamente il prossimo 4 giugno quando Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale, nuovamente con la regia di Patty Jenkins. Nel cast tornerà ovviamente Gal Gadot nei panni della protagonista nuovamente accompagnata dal misteriosamente redivivo Steve Trevor di Chris Pine. Insieme a loro anche Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright.