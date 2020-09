Wonder Woman 1984: un nuovo rinvio per lo show?

Non arrivano buone notizie per i fan di Diana Prince. Wonder Woman 1984, se il 2020 non avesse conosciuto il Covid-19, sarebbe arrivato nei cinema a giugno. Così, chiaramente, non è stato ed è delle ultime ore la notizia di un nuovo possibile rinvio. Ad oggi l’uscita è sempre prevista per il 2 ottobre ma, secondo Deadline, visto che i cinema di New York, Los Angeles e San Francisco non sono ancora aperti, la Warner Bros sta pensando di rinviare Wonder Woman 1984 a novembre o addirittura fine dicembre.

Tenet sta giocando un ruolo decisivo sul rinvio

Apparentemente Tenet sta giocando un ruolo importante in questo potenziale cambiamento della data di rilascio. L’ultimo lungometraggio di Christopher Nolan ha dato il via alla sua corsa nelle sale americane la scorsa settimana e – con le fonti di Deadline che stimano che i cinema di New York e Los Angeles non apriranno fino alla fine di questo mese o all’inizio di ottobre – la Warner Bros ha bisogno del film per “fare un grande risultato in quei mercati”. Quindi rinviare Wonder Woman 1984 aiuterebbe a migliorare le probabilità di Tenet di fare bene tra gli spettatori della Grande Mela e nella Città degli angeli.

Se Wonder Woman 1984 dovesse essere ricollocato, ciò comporterebbe probabilmente che Dune di Denis Villenueve venga posticipato nel 2021. La regista di Wonder Woman Patty Jenkins ha dichiarato che il terzo capitolo sarà l’ultimo da lei diretto. I fan di DC Comics stanno ancora aspettando l’uscita di Wonder Woman 1984, ma ciò non ha impedito alle persone di chiedersi cosa verrà dopo. In un’intervista a Geek, la regista ha ammesso che seguirà la seconda guerra mondiale sarà il suo ultimo capitolo della saga con Gal Gadot.