Wonka, lo spin-off de La fabbrica di cioccolato, ha una data di uscita ufficiale: il 17 marzo 2023. La Warner Bros. ha Wonka in fase di sviluppo da un po’ di tempo, ma ora sta procedendo con la produzione, prevedendo che le riprese inizino nei prossimi quattro mesi – o nel primo trimestre del 2021. Il produttore di Wonka David Heyman (Animali fantastici) è ancora all’opera, così come lo scrittore Simon Rich, che lavora con Heyman su questo dal 2016. Il regista di Paddington Paul King dirigerà Wonka. È stato confermato che il film agirà come un prequel di “Charlie and the Chocolate Factory” e seguirà gli anni formativi di Willy Wonka prima dell’apertura della sua fabbrica di cioccolato.

Le parole di David Heyman

Nel 2019, David Heyman, in un’intervista a Collider, ha formulato varie idee su come Wonka racconterà la sua storia. Queste le parole: “Stiamo ancora cercando di capire come raccontare quella storia, qual è la storia. È un prequel, non è un sequel”. Per poi aggiungere: “Cosa fa Willy … quando lo troviamo alla fabbrica di cioccolato a fare il biglietto d’oro, dov’è prima? Cosa lo porta a quel posto dove si è rinchiuso? È come ci arriva? Quindi stiamo puntando su quello”. L’analisi continua: “Non è un remake. Hanno fatto due film, abbastanza diversi. Ma forse è una storia sulle origini”.

I libri di “Charlie and the Chocolate Factory” e entrambi i film del 1971 e del 2005 hanno fatto riferimenti all’infanzia e alle strane avventure di Willy Wonka, ma nessuna storia ha davvero trasmesso la strana epicità della sua vita. Wonka ha un sacco di terreno divertente su cui costruire. Attualmente non si sa nemmeno se apparirano altri personaggi della storia originale e chi saranno i protagonisti del film.