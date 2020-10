Un fumetto per raccontare il World Food Programme

Urgenza Livello 3 racconta la realtà del progetto vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2020

È notizia di pochi giorni fa che il World Food Programme (o Programma Alimentare Mondiale) ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2020. Un riconoscimento importantissimo che va a celebrare il lavoro dell’agenzia delle Nazioni Unite con sede a Roma da anni impegnata nella lotta contro la fame nel mondo. È quindi questo il momento ideale per scoprire il lavoro di questa realtà. Un buon modo per farlo è tramite il fumetto, con il volume pubblicato pochi mesi fa da Edizioni Star Comics.

Urgenza Livello 3, il racconto della realtà del World Food Programme

Si intitola Urgenza Livello 3 il volume, scritto da Joshua Dysart e Jonathan Dumont, capo del dipartimento multimediale del WFP. Ai disegni invece si trovano Alberto Ponticelli e Pat Masioni. Il titolo che riprende il termine che indica il massimo grado di una crisi umanitaria nella classificazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

L’obiettivo del progetto sta proprio nel raccontare la realtà in cui questo programma opera e per farlo usa la viva voce dei protagonisti. Il risultato è un reportage a fumetti costituito da ricerche, interviste e osservazione diretta. Un lavoro che affonda le sue radici in esperienze che risalgono al periodo tra il 2014 e il 2016. Gli autori scelgono di raccontare storie difficili, passando da immagini a volte anche crude.

Attraverso questo volume si potrà scoprire di più sul lavoro del World Food Programme in aree critiche del mondo, che devono affrontare guerra e povertà come Sudan del Sud, Iraq e Ciad. Un’opera impegnativa che però costituisce un’importante testimonianza del lavoro del WFP. Il Programma Alimentare infatti è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, che ogni anno porta aiuti a più di 80 milioni di persone in 83 Paesi.

