World Trigger: annunciata la terza stagione dell’anime

Sono davvero numerose le novità annunciate in occasione della convention Jump Festa 2020. Tra queste, oltre al nuovo anime dedicato a Yu-Gi-Oh e al ritorno di Dai – La grande avventura, Toei Animation ha annunciato la terza stagione di World Trigger. Con due stagioni e più di settanta episodi all’attivo, è uno degli anime moderni più popolari di sempre.

I dettagli in merito alla terza e nuova stagione di World Trigger sono ancora piuttosto scarsi. Non sappiamo ancora da quanti episodi sarà composta, né quando andrà in onda. Lo studio d’animazione Toei Animation ha già confermato il ritorno del cast originale che abbiamo conosciuto nelle stagioni passate.

Il cast

Ciò significa che Tomo Muranaka ( Cells at Work! ) doppierà Yuma Kuga e che Yuuki Kaji (Pokémon, My Hero Academia, L’attacco dei Giganti) presterà la propria voce a Osamu Mikumo. Fanno parte del cast anche Yuichi Nakamura, Nobunaga Shimazaki e Nao Tamura. Questi doppiatori impersoneranno rispettivamente Yuichi Jin, Hyuse e infine Chika Amatori.

Il manga di Daisuke Ashihara

Scritto e illustrato da Daisuke Ashihara, il manga World Trigger ha debuttato tra le pagine della rivista giapponese Weekly Shōnen Jump nel 2013. Da lì, nel 2018 è passata alla rivista Jump Square. Ad oggi, la pubblicazione non è ancora terminata.

In Italia, il manga è pubblicato dal 2015 dalla casa editrice Star Comics. Il prezzo di ogni volume, edito nella collana Stardust, è di 4,30 euro. Il ventesimo tascabile dovrebbe uscire a gennaio. Intanto, ecco la copertina del numero 19, uscito in libreria e in fumetteria lo scorso agosto.

Dall’opera di Daisuke Ashihara è stato tratto un anime prodotto da Toei Animation che ha visto la luce nell’autunno del 2014. Con la regia di Mitsuru Hongo (Crayon Shin-chan, IGPX: Immortal Grand Prix), questa serie televisiva animata conta più di settanta episodi. Al momento è disponibile su Crunchyroll per tutti gli utenti Premium.