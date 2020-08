World War Z: c’è ancora speranza per un sequel? Parla Mireille Enos

Mireille Enos continua a sperare in un sequel di World War Z, che ha subito la cancellazione dalla Paramount Pictures.Ha infatti dichiarato che sarebbe “un vero peccato” se il film sugli zombi diretto da David Fincher non venisse mai realizzato. Il sequel a lungo ritardato del film campione d’incassi del 2013 del regista Marc Forster avrebbe riunito Enos con il frequente collaboratore di Fincher Brad Pitt, che ha anche prodotto il primo film tramite il suo banner Plan B dopo aver ottenuto i diritti del romanzo scritto da Max Brooks.

Mireille Enos nutre ancora speranze

La guerra mondiale Z si è conclusa con il personaggio di Brad Pitt, l’ex dipendente delle Nazioni Unite Gerry Lane, che si è riunito con la moglie Karin (Enos) e le loro due figlie dopo aver setacciato il globo in cerca di risposte dietro una misteriosa pandemia di zombi. “Sembra che ci sia una piccola maledizione su di esso”, ha detto Enos a Variety. “Eravamo tutti in fila per andare. Avevamo Fincher, avevamo una bellissima sceneggiatura e poi non è successo”.

Paramount ha annunciato per la prima volta i piani per World War Z 2 nel giugno 2013, allegando J.A. Bayona (The Impossible) alla fine dell’anno. Bayona è uscito dal sequel sceneggiato da Steven Knight all’inizio del 2016 a causa di altri impegni e la Paramount ha reclutato Fincher nel giugno 2017. A seguito di un rapporto, WWZ2 si stava preparando per l’inizio delle riprese dell’estate 2019, pronto a girare in Georgia, Spagna e Tailandia. A febbraio 2019 è stato annunciata la cancellazione del sequel. Secondo The Playlist, che ha dato la notizia, Paramount ha staccato la spina in parte a causa del budget. The Hollywood Reporter, citando fonti, ha definito il divieto imposto dal governo cinese sui film di zombi come la “singola ragione principale” Paramount ha rifiutato di spendere $ 200 milioni per la WWZ2 di Pitt e Fincher.