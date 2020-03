Wrestlemania, gratis in streaming tutte le edizioni

Appassionati di wrestling, è arrivata una bella notizia per tutti voi. In questo momento di difficoltà la più importante federazione degli Stati Uniti, la World Wrestling Entertainment ha messo a disposizione alcuni dei suoi momenti più importanti. Sul suo servizio di streaming la compagnia offre ora tutte le edizioni passate di Wrestlemania completamente gratis. E non solo, ma anche tantissimi altri contenuti.

Wrestlemania gratis, le edizioni passate disponibili in streaming!

Il calendario di questa federazione è lungo e complesso. Gli show settimanali sviluppano storie e rivalità che normalmente trovano punti di svolta durante i pay-per-view, eventi a pagamento dove si tengono tutti gli incontri più importanti, con un ritmo quasi mensile. Tra questi il più importante di tutti è appunto Wrestlemania, appuntamento annuale in cui avvengono alcuni dei match più iconici di sempre, tra camei di celebrità, azioni mozzafiato e sfide per il titolo tra i più grandi campioni.

Ora, potete vedere tutte le edizioni passate di questo evento online, in attesa della prossima che arriverà fra pochi giorni. Ma su WWE Network ci sono tantissimi altri contenuti messi a disposizione dei fan in queste ore. Oltre a Wrestlemania infatti si troveranno in streaming gratis anche le edizioni passate di Royal Rumble, SummeSlam e Survivor Series, gli altri pay-per-view chiave della compagnia.

E ancora, ci saranno show come NXT TakeOver e NXT UK Take Over, la docuserie WWE 24, le interviste di Broken Skull Sessions condotte dal mitico Stone Cold Steve Austin e le serie WWE Ruthless Aggression e The Monday Night War.

E ancora, ci saranno tutti gli episodi di WWE Untold, A Future WWE: The FCW Story e gli ultimi episodi dei due show settimanali principali della compagnia, Raw e SmackDown.

Se siete appassionati di wrestling quindi preparatevi a fare una vera e propria scorpacciata di azione. Avete già deciso da quale partire?