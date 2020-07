Il wrestler The Big Show si propone come nuovo Kingpin...

Il wrestler The Big Show (il cui vero nome Paul Wight) sembra pronto ad interpretare un personaggio Marvel. In un’intervista con ComicBook.com della scorsa settimana, Show ha ammesso che la sua scelta ricadrebbe su Wilson Fisk, alias The Kingpin. Wight ha infatti dichiarato: “C’è un ruolo a cui aspiro davvero, mi piacerebbe un sacco se facessero un remake di Daredevil. E di certo prenderei il posto di un Kingpin difficile da eguagliare. Penso che un personaggio come Kingpin mi calzerebbe a pennello”.

Paul Wight elogia Josh Brolin

The Big Show ha parlato anche di un altro ben noto personaggio: “Thanos è un villain massiccio e grosso con molti complessi, ma il modo in cui Josh Brolin lo ha interpretato… Lo ha interpretato alla perfezione”. Spiega poi il motivo: “Perché quando sei così grosso e potente, non devi fare costantemente buona impressione i tuoi ragazzi o cambiare i toni o cose così. Sai già chi sei”. Amore a prima vista, dunque: “Quando lo vidi interpretare Thanos al cinema, pensai ‘Wow, è realizzato alla perfezione sotto molti aspetti”.

Ricordiamo che Kingpin, il cui vero nome è Wilson Grant Fisk, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e John Romita Sr. (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 50 (luglio 1967). Tra i più feroci e pericolosi supercriminali dell’Universo Marvel, Kingpin è un leader malavitoso intelligente, subdolo, manipolatore e dotato di una forza immensa. Caratterizzato da una personalità quasi duplice che lo rende tanto spietato con gli avversari quanto incredibilmente affettuoso con i suoi cari, in particolare con la moglie Vanessa e il figlio Richard.. Nato come avversario dell’Uomo Ragno, nel corso del tempo è divenuto principalmente noto come nemico del Punitore e soprattutto di Daredevil, del quale è il più ricorrente antagonista e nemesi giurata.