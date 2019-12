X-Force 3: svelati i nuovi nemici degli X-Men [SPOILER]

Dawn of X ha posto le basi della nuova era per gli X-Men. Ora i mutanti si trovano a Krakoa, una piccola isola dell’Oceano Pacifico separata dal resto dell’umanità. Nonostante questo, gli X-Men hanno ancora una lunga lista di nemici. I tentativi del Professor X di convincere le altre nazioni a smantellare le organizzazioni come la Weapon X hanno prodotto scarsissimi risultati: dalle ceneri è infatti sorta una nuova losca e spietata organizzazione pronta a sfidare una volta per tute gli X-Men!

X-Force #3

Domino si è infiltrata all’interno di una misteriosa organizzazione. Sfortunatamente è stata scoperta, catturata e… scuoiata. Di risposta all’infiltrazione di Dominio, un gruppo di Reavers ha attaccato gli X-Men a Krakoa ed è riuscito ad assassinare il Professor X.

Dei Reavers che hanno partecipato all’attacco, però, soltanto uno è sopravvissuto. Qualcuno, temendo che potesse rivelare ai Mutanti dettagli importanti sull’organizzazione, è tornato a eliminarlo.

Nonostante siano riusciti a riportare il Professor X in vita, gli X-Men sono comunque rimasti provati. L’attacco subito ha dimostrato i punti deboli dell’isola, ma non solo: ha anche mandato in frantumi quel senso di sicurezza e di pace che si era installato e che aveva permesso loro di abbassare – troppo – la guardia.

Ma chi sono i nuovi villains? Nell’ultima pagina dell’albo a fumetti X-Force 3, scopriamo che la terribile minaccia che gli X-Men dovranno affrontare porta il nome di Xeno. Già il fatto di aver assassinato brutalmente Domino e il Professor X, permette di comprendere a noi lettori la pericolosità del nuovo nemico.

Ecco la cover firmata da Dustin Weaver di X-Force #3, uscito l’11 dicembre 2019, e quella dell’albo successivo:

L’albo a fumetti X-Force 3, scritto da Ben Percy (Wolverine – The Long Night) e illustrato da Joshua Cassara (Venom, Sentry), è già disponibile in tutti i comic book shop statunitensi. Il prezzo di copertina è di 3,99 dollari.