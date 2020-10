Xochitl Gomez si aggiunge al cast di Doctor Strange 2...

Xochitl Gomez sta passando da The Baby-Sitters Club al Marvel Cinematic Universe. Secondo indiscrezioni, l’attrice si è unita infatti al cast di Doctor Strange 2 della Marvel, in cui Benedict Cumberbatch torna per riprendere il ruolo da protagonista con Sam Raimi che assume l’incarico di regista. Anche Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor dovrebbero riprendere i loro ruoli dal film originale, rispettivamente, come il collega stregone Wong e il connazionale diventato nemico di Strange Karl Mordo. Inoltre Elizabeth Olsen è stata scelta per riprendere il ruolo di Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, per una trama che il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto che collegherà alla sua serie Disney Plus WandaVision che debutterà a dicembre.

Doctor Strange protagonista anche nel nuovo film di Spider-Man

I dettagli della trama e il personaggio di Gomez sono sconosciuti in questo momento. La produzione inizierà dopo che Cumberbatch avrà terminato le riprese del prossimo film di Spider-Man, dove l’attore interpreterà Doctor Strange. Raimi sostituisce il regista originale Scott Derrickson, che ha lasciato il progetto a gennaio a causa di divergenze creative. Per Xochitl Gomez si tratta del primo ruolo in un blockbuster di questo calibro dopo aver ottenuto la parte nel reboot di Netflix della classica serie di libri The Baby-Sitter’s Club. Altri crediti includono Roped e Shadow Wolves. È rappresentata dalla Savage Agency.

Pare che le riprese di Doctor Strange 2 inizieranno entro la fine dell’anno. La star Benedict Cumberbatch ha rivelato in un’intervista a WatchTime (tramite Fandom) che è attualmente in pre-produzione il sequel. Quest’ultimo è intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e le riprese dovrebbero iniziare a “fine ottobre o inizio novembre”. L’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è prevista per il 25 marzo 2022.