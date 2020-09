Yahya Abdul-Mateen II entusiasta di The Matrix 4

Yahya Abdul-Mateen II ha recentemente incontrato Steven Weintraub di Collider per discutere del suo coinvolgimento nel nuovo film Netflix di Aaron Sorkin The Trial of the Chicago 7. Durante la conversazione, l’attore ha parlato anche di Matrix 4, condividendo la sua impressione sulla sceneggiatura e su com’è stato incontrare la regista Lana Wachowski per la prima volta. Sfortunatamente, Abdul-Mateen II non ha rivelato molto sulla storia di Matrix 4. Tuttavia ha parlato della sceneggiatura, svelando anche alcune vaghe anticipazioni sulla storia. “La mia reazione alla sceneggiatura [è stata], ‘Wow, alla gente piacerà davvero.” ha svelato l’attore. “Mi piace questo. Alla gente piacerà davvero. ‘È diverso ed è lo stesso, sai, allo stesso tempo”. Ha inoltre aggiunto: “È una miscela davvero, davvero molto intelligente di ciò che vogliamo e di ciò che potremmo non sapere di volere”.

Yahya Abdul-Mateen II su Lana Wachowski

Da lì, Yahya Abdul-Mateen II ha continuato a descrivere il suo primo incontro con Wachowski, svelando che “non è stato nemmeno un’audizione. È stato un incontro per conoscermi, conoscere lei, le nostre storie e come sono come attore”. Una vera fortuna: “Lana era interessata a creare una famiglia prima di essere interessata a creare un cast. Sono stato così fortunato da essere accolto in quella famiglia. Essere finiti a Berlino a fare qualcosa di speciale è sicuramente qualcosa di cui sono orgoglioso di dire che faccio parte”.

Abdul-Mateen II è uno dei tanti nuovi attori che si uniscono agli ex allievi di Matrix Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson. I dettagli sul ruolo di Abdul-Mateen II sono tenuti nascosti, così come tutti i dettagli sulla trama di Matrix 4. Il rilascio di Matrix 4 è attualmente previsto per il 1 aprile 2022.