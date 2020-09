Yara Shahidi sarà Campanellino in Peter Pan e Wendy

La Disney ha trovato la sua Campanellino per Peter Pan e Wendy, il prossimo film live-action. Secondo Deadline, la star Yara Shahidi interpreterà l’amica fata di Peter (Alexander Molony) in Peter Pan e Wendy. L’attrice si unisce a un cast che include Ever Anderson come Wendy e Jude Law come Capitan Uncino. David Lowery dirigerà e scriverà la sceneggiatura insieme a Toby Halbrooks. Mentre si vociferava che il film avrebbe debuttato su Disney+, sembra che il servizio streaming abbia alla fine optato per l’uscita nelle sale. Yara Shahidi, con l’interpretazione in Peter Pan e Wendy, sarà la prima donna di colore a interpretare il folletto, seguendo la scia del casting della sua collega co-protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel nel prossimo adattamento live-action di La Sirenetta.

Il live-action è basato sull’opera teatrale “Peter e Wendy”

Il film d’animazione originale di Peter Pan, prodotto da Walt Disney, è basato sull’opera teatrale “Peter e Wendy” di J. M. Barrie. Rappresenta il 14° Classico Disney ed è stato distribuito nei cinema americani il 5 febbraio 1953. Peter Pan & Wendy è l’ultimo racconto classico ad avere un reboot, con Atlantis: The Lost Empire, Pinocchio ed Hercules che sono in fase di sviluppo.

Peter Pan e Wendy, Pinocchio, Hercules e Atlantis si uniranno a una serie di altri remake moderni rilasciati negli ultimi anni. Finora, la Disney ha rifatto Mulan, Cenerentola, Il re leone, Aladdin, Lilli e il vagabondo, Il libro della giungla. Oltre ad Alice nel paese delle meraviglie (che comprendeva il sequel Alice attraverso lo specchio), Dumbo e La Bella e la bestia. Anche la storia della Bella Addormentata è stata adattata, con un focus sulla cattiva Malefica, in Maleficent e Maleficent: Mistress of Evil. Peter Pan e Wendy sarà diretto da David Lowery, già regista del live action de Il Drago Invisibile. L’esordiente Alexander Molony avrà il ruolo di Peter, mentre l’esordiente Ever Anderson sarà Wendy.