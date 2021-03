Star Comics presenta Year Zero, il nuovo fumetto di Benjamin Percy, Ramon Rosanas e Lee Loughridge. Nella Stazione Polare di ricerca, la scienziata Sarah Lemons scopre un cadavere perfettamente conservato appartenente a un uomo delle caverne. Grazie a questo ritrovamento, la medicina moderna potrebbe trovare le risposte a molti dei suoi interrogativi. L’equipe spedisce quindi subito un campione a Londra per farlo analizzare, ma le cose si complicano quando il mondo viene travolto da una tremenda epidemia.

Year Zero, la trama del nuovo fumetto Star Comics

Un ragazzino che non ha nessuno al mondo finisce nelle grinfie del cartello messicano. In Giappone, un sicario della tradizione dei samurai cerca vendetta. Alcune donne bramano la libertà durante l’occupazione dell’Afghanistan. Un uomo sopravvissuto al Midwest cerca qualcuno che stia con lui ponendo fine alla sua squallida solitudine. La storia di ognuno di loro viene portata avanti in mezzo a uno scenario apocalittico. Sembra che gli zombie abbiano preso il sopravvento sul genere umano, e i protagonisti dovranno lottare con tutte le loro forze per non soccombere. Ma sopravvivere non basta: devono anche raggiungere il loro scopo personale.

Horror e azione si sposano perfettamente in questa nuova storia. Seguendo le vicende dei singoli protagonisti, i lettori avranno modo di sperimentare un nuovo modo di vedere l’essere umano in un mondo post-umano.

Il primo volume di Year Zero sarà disponibile a partire dal 10 marzo, al prezzo di 14,90€ .

Davide G.G. Caci, Publishing Manager di Astra, ha dichiarato: «Year Zero è un titolo davvero importante per noi. Siamo da sempre fortemente convinti che i comics americani possano uscire dall’universo supereroistico, e Benjamin Percy – nome di grande peso – lo dimostra in maniera potente e inequivocabile. Il topos dell’Apocalisse zombie è tra i più esplorati in tutti i mondi dell’intrattenimento, ma raramente la componente avventurosa si fonde così bene con un approfondimento psicologico importante. I disegni firmati da Ramon Rosanas, intensi e dinamici, sono il perfetto completamento di un’opera che emoziona, intrattiene e fa riflettere».