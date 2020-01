Yesterday, il film di Danny Boyle arriva in versione home video

Come sarebbe il mondo se non fossero mai esistiti i Beatles? È questa la domanda a cui Yesterday, l’ultimo film di Danny Boyle, cerca di rispondere. La pellicola ha fatto proprio in questi giorni il proprio debutto in home video, distribuita da Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Yesterday di Danny Boyle arriva in DVD, Blu-Ray e Digital HD

Il film è disponibile in versione DVD, Blu-Ray e Digital HD dando modo a tutti di poter rivivere a casa l’esperienza cinematografica che ci ha portato a seguire le avventure del giovane cantautore Jack, appassionato della musica dei Fab Four e ritrovatosi in un mondo in cui questi non sono mai esistiti.

Ovviamente non mancano i contenuti bonus nelle diverse versioni presenti sul mercato. Per quanto riguarda l’edizione DVD, potremo trovare infatti:

Un finale alternativo

Le scene tagliate

Le performance musicali

Il commento del regista Danny Boyle e dello sceneggiatore Richard Curtis

Un live agli storici Abbey Road Studios

Se invece opterete per il formato Blu-Ray, ovviamente avrete dei contenuti aggiuntivi. Fra questi citiamo Ed Sheeran: dagli stadi al grande schermo e Maga della Commedia: Kate McKinnon, ma saranno molti altri gli extra presenti in questa versione.

Di seguito trovate la sinossi della pellicola:

Jack Malik era solo uno dei tanti cantautori che faticano ad emergere… ma poi tutto cambia. Dopo un misterioso blackout, Jack scopre di essere l’unica persona al mondo a ricordare i Beatles. L’uomo utilizza quindi le loro più celebri canzoni per raggiungere il successo, rischiando però nel mentre di perdere Ellie, la persona che l’ha sempre amato e ha sempre creduto in lui sin dall’inizio. Kate McKinnon e Ed Sheeran partecipano al film rubando la scena, diretti dal regista premio Oscar Danny Boyle con la sceneggiatura del premio Oscar Richard Curtis.