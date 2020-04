Yondu non tornerà nei film Marvel

Michael Rooker è contrario a riportare in vita il personaggio dopo quanto accaduto in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Una delle star de I Guardiani della Galassia, Michael Rooker, vorrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe ma in un nuovo ruolo. È dunque contrario a riportare in vita Yondu, morto in Guardiani della Galassia Vol. 2. Il pirata spaziale dalla pelle blu è morto dando la sua vita per salvare il figlioccio, Peter Quill (Chris Pratt). Sia Rooker che il regista James Gunn hanno sempre concordato sul fatto di non resuscitare mai Yondu. Lo stesso Gunn ha infatti dichiarato: “Non sarà mai riportato in vita fin quando ci sarò”.

Michael Rooker, d’altra parte, durante un podcast di Michael Rosenbaum, ha risposto ad una domanda sull’eventuale presenza ne I Guardiani della Galassia Vol. 3. Questa la sua risposta: “Assolutamente no, sono morto. Sono morto. Il mio personaggio è morto”. Per poi aggiungere: “perché dovrei voler interpretare Yondu? Yondu ha avuto un meraviglioso, il più incredibile finale che avresti mai voluto nella storia della Marvel”. L’attore quindi condivide il pensiero di Gunn: “Mio Dio, amico, perché vuoi rovinarlo riportando il personaggio indietro? Sono con Gunn”. L’attore in seguito ha definito l’addio commovente di Yondu con Peter Quill come un “bel momento”, lodandola come una delle scene più memorabili della sua carriera: “Il momento in cui prendo la testa di Chris Pratt e il suo viso tra le mani, durante Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato un momento bellissimo”.

La storia di Yondu

In Guardiani della Galassia Vol. 2 si scopre che il Centauriano era stato assunto da Ego per portargli i suoi figli naturali. Il vero motivo per cui Yondu ha rapito Quill è perché il suo padre naturale Ego aveva ucciso tutti i figli e lo aveva allevato per risparmiarlo dalla stessa sorte. Yondu viene assoldato dalla regina dei Sovereign, Ayesha, per catturare e portargli Peter Quill e gli altri Guardiani ma Yondu in realtà la imbroglia e rivela questo a Rocket. Il personaggio nello show riceve tanti consensi dai compagni di viaggio ma lo attende un destino crudele.