Yoshi sfreccia su un nuovo bolide radiocomandato

Se siete degli appassionati del mondo di Super Mario, ma soprattutto delle sue avventure sui kart, non potete non conoscere Carrera Toys. Da anni l’azienda realizza una serie di giocattoli che replicano sotto tante forme differenti le spericolate corse dell’idraulico italiano e tutti i suoi amici e rivali. Da poco tempo si è aggiunto un nuovo prodotto a questa linea, tutto dedicato al dinosauro Yoshi.

Da Carrera Toys un nuovo veicolo di Super Mario dedicato a Yoshi

Si chiama Bumble V Yoshi e vede il grande amico di Super Mario a bordo di un automobile che nel design ricorda un calabrone, come sottolinea anche il nome. Si tratta di una replica perfetta del veicolo che ha debuttato in Mario Kart 7, pronta a ronzare ad alte velocità nei vostri cortili o nei vialetti di casa. Questo mezzo radiocomandato infatti può arrivare a toccare i 9 km/h, assicurando divertenti sfide con gli amici, proprio come nel videogioco.

I fari integrati funzionano davvero e possono rendere le gare ancora più appassionanti, offrendo la possibilità di tenerle anche di sera. Tocco di classe che certifica l’attenzione che Carrera Toys mette nei prodotti legati a Super Mario (e non solo) è il fatto che Yoshi segue con il proprio corpo i movimenti del veicolo, inclinandosi per prendere meglio le curve.

La batteria è decisamente performante, offrendo sessioni di gioco fino a 20 minuti prima di avere bisogno di una ricarica. L’utilizzo di tecnologia LiFePo4 permette una maggiore longevità nel tempo, ma soprattutto di fare il pieno di energia rapidamente. E per rendere ancora più sicuro e longevo il prodotto, ci sono delle comode funzionalità di autospegnimento. In caso di inattività il Bumble V Yoshi si disattiva da solo, così come il suo radiocomando.

Il nuovo veicolo di Yoshi della linea Carrera Toys legata a Super Mario è già disponibile nei principali negozi e store online.