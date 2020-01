You, lo show Netflix rinnovato per la terza stagione

Netflix ha ordinato una terza stagione composta da 10 episodi della serie drammatica You, la cui uscita è prevista per il 2021. La seconda stagione di You ha ottenuto risultati lusinghieri, classificandosi quinta nella top 10 di Netflix come serie più popolare nel 2019. I co-creatori Sera Gamble e Greg Berlanti tornano come produttori esecutivi. Anche i protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti riprenderanno i rispettivi ruoli. Sviluppato da Gamble e Berlanti, You si basa sui libri di Caroline Kepnes, You and Hidden Bodies.

You, Joe Goldberg sta per tornare in una terza stagione

Nella seconda stagione, Joe Goldberg sbarca da New York a Los Angeles per lasciarsi indietro il passato e ricominciare con una nuova identità. Reduce da un’intensa relazione finita con un omicidio, ad attenderlo c’è l’incontro con una nuova donna che finisce per conquistarlo. Ma è qui che Joe rischia di ricadere ben presto nelle sue terribili vecchie abitudini. You è stato inizialmente ordinato da Lifetime nel luglio 2018 ed ha poi rinnovato la serie per una seconda stagione, che successivamente è passata a Netflix.

Di recente Gambke, a The Hollywood Reporter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla serie. Queste le sue parole: “Abbiamo ancora molte storie da raccontare”. Il motivo è semplice. “Non ho affatto paura di dire che potremmo sicuramente seguire Joe per diverse altre stagioni. Perché crediamo nel mondo che Caroline ci ha dato e crediamo in questi personaggi, sappiamo solo che continueranno a trovare cose davvero incasinate in cui entrare”. You, conosciuto anche come Tu (titolo della prima edizione italiana), è un romanzo thriller psicologico di Caroline Kepnes, pubblicato il 30 settembre 2014 negli Stati Uniti. Il libro ha avuto un grande successo ed è stato tradotto in diciannove lingue. È stato finalista per un CWA New Blood Award.