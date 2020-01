Young Rock: la serie TV sulla vita di Dwayne Johnson

Il sito di intrattenimento Deadline ha annunciato Young Rock, una serie televisiva incentrata sulla vita – in particolare sugli anni di formazione – della star americana Dwayne Johnson, in arte The Rock. Il progetto, creato per l’emittente NBC, è nato da un’idea della star stessa e da Nahnatchka Khan, creatrice e executive producer di Fresh Off the Boat e di Non fidarti della str**** dell’interno 23.

Prodotta da Universal Television, Seven Bucks Productions e Fierce Baby Productions, la serie televisiva Young Rock sarà composta da undici episodi totali. L’episodio pilota è scritto da Nahnatchka Khan assieme a Jeff Chiang (American Dad, Fresh Off the Boat, Non fidarti della str**** dell’interno 23).

Nahnatchka Khan e Jeff Chiang avranno inoltre il ruolo di executive producer così come lo stesso Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e infine Jennifer Carreras.

“Lo show mostrerà la crescita di Dwayne Johnson” ha rivelato Paul Telegdy, il presidente della NBC Entertainment. “La vita di The Rock sarà portata sul piccolo schermo dalla brillante sceneggiatrice Nahnatchka.”

L’attore ha già lavorato in passato con la NBC in occasione di The Titan Games, una serie televisiva che al momento conta una sola stagione. L’ultimo film al quale la star ha preso parte è stato Jumanji: The Next Level, con la regia di Jake Kasdan. Nel cast assieme a lui anche Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart.

The Rock

The Rock, all’anagrafe Dwayne Johnson, è un attore e wrestler americano nato in California nel 1972. Dopo un’adolescenza difficile e una lunga carriera nella WWE, negli ultimi vent’anni sta dedicando anima e corpo alla recitazione. Ha preso parte a film come Fast & Furious – Hobbs & Shaw, Fast & Furious 8, G.I. Joe – La vendetta e La mummia – Il ritorno. Soltanto pochi giorni fa, l’attore ha reso noto di aver cominciato la preparazione fisica per il cinecomic Black Adam.