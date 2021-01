Young Rock: ecco il trailer della serie dedicata al giovane Dwayne Johnson

Arriva una serie TV dedicata all’infanzia e giovinezza di Dwayne “The Rock” Johnson: Young Rock. Il nuovo programma debutta sulla rete americana NBC il 16 febbraio, per raccontare la “origin story” della stella del wrestling trasferitasi con ancor più successo a Hollywood.

Young Rock: la serie su Dwayne Johnson

The Rock ha condiviso il trailer sulla sua pagina Instagram. Un minuto che collega il bambino alla star dei film d’azione più esplosivi degli ultimi anni. Passando per il quindicenne con baffi folti e spalle incredibilmente larghe.

“Ogni eroe ha la sua ‘origin story’. Ma non dei baffi folti a 15 anni”. Il trailer gioca con gli annunci vigorosi dei film d’azione e degli incontri di wrestling che hanno trasformato Dwayne Johnson in una celebrità globale. Tracciando il contorno di una serie che promette di essere molto auto-ironica.

L’annuncio sull’Instagram di The Rock

La star annuncia il trailer sui social, con una dedica speciale verso il padre. “Signore e signori, ecco una sbirciata a @nbcyoungrock. Vorrei davvero che mio padre fosse qui per vederlo. Maaaaaaaan sarebbe orgoglioso. E sì, stavo chiaramente prendendo a calci il sedere della pubertà a 15 anni e diventando un tycoon della tequila a 10 anni. Non vedo l’ora di far ridere voi e le vostre famiglie e condividere qualche lezione di vita che ho imparato negli anni. Arriva nei vostri salotti il 16 di febbraio”. Potete leggere il post originale sulla pagina Instagram di Dwayne Johnson.

In post precedenti The Rock aveva spiegato di aver lavorato alla serie Young Rock con Nahnatchka Khan, la creatrice della serie. Johnson ha espresso il suo entusiasmo per quanto la showrunner sia brillante e divertente. Ma assicura di aver esaminato ogni parola perché siano fedeli alla sua esperienza e a quella di familiari e amici.

Per il momento non sappiamo chi possa comprare i diritti per l’Italia della serie Young Rock. Ma siamo certi che le piattaforme di streaming principali non si lasceranno scappare l’opportunità. Quindi speriamo di vedere The Rock al più presto, sia nella serie sulla sua infanzia che nell’attesissimo sequel del Re Scorpione de La Mummia.