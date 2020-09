Your Name: arriva il lungometraggio live-action

Il film anime fantasy romantico di Genki Kawamura del 2016, Your Name, è stato adattato in un lungometraggio live-action. J.J. Abrams e i produttori associati del remake americano live-action hanno deciso di optare per Isaac Chung Lee alla regia. Originariamente il compito era stato affidato allo sceneggiatore di Arrival Eric Heisserer. Secondo Deadline, Abrams e Kawamura produrranno Your Name, con la distribuzione divisa tra Toho (Giappone) e Paramount (tutti gli altri territori).

La breve sinossi di Your Name

Il sito descrive il reimaging come “due adolescenti scoprono di scambiarsi magicamente e in modo intermittente i corpi. Quando un disastro minaccia di sconvolgere le loro vite, devono viaggiare per incontrare e salvare i loro mondi”. Your Name di Kawamura è stato un successo immediato in Giappone, incassando 303 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, Abrams è un grande fan del franchise, e ciò ha portato Toho e Paramount a muoversi rapidamente per acquisire i diritti.

Parlando di Isaac Chung Lee, è cresciuto in una piccola fattoria dell’Arkansas come figlio di immigrati coreani. Inizialmente ha frequentato la Yale University per il college, anche se ha cambiato corso e si è trasferito in una scuola di medicina dove ha conseguito un Master of Fine Arts. Il primo lungometraggio di Chung, Munyurangabo, ha debuttato a Cannes nel 2017. Il suo ultimo film è Plan B e Minari di A24, che ha vinto il Gran Giuria e il Premio del pubblico al Sundance 2020. Il progetto legato al remake cinematografico di Your Name era stato rivelato un anno fa.

Paramount Pictures e Bad Robot si sono unite per produrre l’adattamento. J. J. Abrams (Into Darkness – Star Trek, Star Wars: il risveglio della forza). Il film originale è uscito in Giappone nell’agosto 2016 ed è diventato il quarto film di maggior incasso di tutti i tempi in Giappone, il secondo film giapponese di maggior incasso e il secondo film anime di maggior incasso.