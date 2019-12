Yu-Gi-Oh Sevens: il primo trailer del nuovo anime

In occasione della convention Shueisha’s Jump Festa 2020, tra le decine di annunci ce n’è uno che più di tutti farà felici i fan di vecchia data del celebre Yu-Gi: per festeggiare il ventesimo anniversario dall’anime, debutterà infatti la serie animata Yu-Gi-Oh Sevens, di cui Konami ha mostrato il primo trailer.

Eccolo qui, condiviso su Twitter dal profilo @AIR_News01:

"Yu-Gi-Oh Sevens" anime PV; airing April 2020 pic.twitter.com/L90X3Jie4T — A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) December 21, 2019

Il nuovo Yu-Gi-Oh Sevens, annunciato qualche mese fa, non solo celebrerà il ventesimo anniversario dell’anime. Stando a quanto annunciato da Konami, infatti, cambierà per sempre il corso della storyline.

L’anime debutterà in Giappone il prossimo aprile. Il cast è composto da Taku Yashiro (King of Prism, The Lost Village), Natsuki Hanae (Dragon Ball Z: La resurrezione di ‘F’, Digimon, The Moment You Fall in Love) e Tomori Kusunoki (Children of the Whales, Assassins Pride, High School Fleet); i tre doppieranno rispettivamente Tatsuhisa Kamijo, Gakuto Sogetsu e Romin. Il protagonista Yuga Odo, invece, sarà doppiato da Hiiro Ishibashi.

Sarà il regista di Muhyo & Roji’s Bureau of Supernatural Investigation e di Aikatsu! Nobuhiro Kondo a dirigere la serie animata per lo studio d’animazione Bridge. Toshimitsu Takeuchi, invece, supervisionerà gli script.

Le origini di Yu-Gi-Oh!

Scritto e illustrato dal fumettista giapponese Kazuki Takahashi, Yu-Gi-Oh! ha debuttato tra le pagine del magazine Shueisha’s Weekly Shonen Jump nel settembre del 1996. La pubblicazione è andata avanti per quasi otto anni; l’ultimo capitolo è infatti datato marzo 2004. Protagonista del manga è Yugi Mutou, un ragazzino che risolvendo un antico puzzle viene posseduto dallo spirito di un faraone dell’antico Egitto.

Dal manga di Kazuki Takahashi sono stati create diverse serie animate, la più celebre è senz’altro Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, andata in onda in Giappone nel 2000, la prima ad essere doppiata in lingua inglese e in italiano. A settembre è uscita l’omonimo nuovo formato del celebre gioco di carte collezionabili.

Avete visto il trailer di Yu-Gi-Oh Sevens? Vi è piaciuto?