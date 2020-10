Zac Efron protagonista dell’adattamento de L’incendiaria

L'attore è in trattativa per interpretare Andy McGee

Il romanzo del 1980 L’Incendiaria è rimasto una delle storie più celebri di Stephen King degli ultimi quattro decenni. Questo anche grazie ad un adattamento cinematografico del 1984 che è stato particolarmente apprezzato tra i fan nel corso degli anni. Ora il pubblico può prepararsi per un nuovo racconto della storia classica, poiché Universal, Blumhouse e Weed Road stanno collaborando a una nuova versione. Ed è appena stato annunciato che l’attore Zac Efron è in trattative per recitare in questo imminente adattamento de L’Incendiaria. Come rivelato in un nuovo annuncio da Blumhouse, Efron reciterà nei panni di Andy McGee, il padre di Charlie McGee. Sarà inoltre il protagonista di un famoso remake.

La breve sinossi del film

Zac Efron compirà presto 33 anni, quindi ha l’età perfetta per interpretare un giovane padre come descritto nel romanzo originale e nel suo primo adattamento cinematografico. Il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King l’Incendiaria sarà diretto da Keith Thomas da una sceneggiatura scritta da Scott Teems. La sinossi del film recita: “Una giovane ragazza sviluppa abilità pirocinetiche e viene rapita da un’agenzia governativa segreta che vuole sfruttare il suo potente dono come arma”. Il film in uscita sarà anche prodotto da Teems insieme a Martha De Laurentiis, che è stata una produttrice associata dell’adattamento cinematografico del 1984. Jason Blum e Akiva Goldsman produrranno il film.

L’incendiaria è un romanzo di Stephen King pubblicato nel 1980. Il personaggio principale, l’incendiaria, è Charlene “Charlie” McGee, una bambina con capacità pirocinetiche, l’abilità di creare il fuoco e manipolarlo a suo piacimento col solo potere della mente. Charlie è una mutante: deve i suoi poteri ai genitori, che insieme ad altri otto volontari hanno preso parte ad un esperimento governativo del composto “Lot-six”. Di preciso somministrato secondo il metodo del doppio cieco. Il padre, Andy, ha acquisito il potere di far agire le persone secondo la sua volontà e ad influenzare le loro percezioni. Ma tale potere è minimo se confrontato con gli effetti distruttivi del fuoco che la figlia sa generare.