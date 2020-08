Zac Efron reciterà nel remake di Tre scapoli e un bebè su Disney+

Zac Efron reciterà in un remake del film degli anni ’80 Tre scapoli e un bebè per Disney+. Gordon Gray, che ha diretto The Way Back all’inizio di quest’anno, produrrà il film. Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson hanno recitato nel successo originale, anch’esso diretto da Leonard Nimoy. È stato il primo film Disney live-action a incassare oltre $ 100 milioni al botteghino. Will Reichel ha scritto la sceneggiatura di questa nuova versione e in questo momento è in corso la ricerca di un regista. L’attore torna alla Disney per la prima volta dai tempi della High School Musical, cosa che lo ha reso una grande star.

Zac Efron è impegnato attualmente in Down To Earth

Zac Efron lo abbiamo ritrovato di recente in giro per il mondo nel suo programma d’avventura Netflix Down To Earth, su Netflix. Il programma “porta l’attore di Hollywood in luoghi meravigliosi in tutto il mondo, dove cerca pratiche sostenibili che potrebbero combattere il cambiamento climatico e salvare il pianeta. Inoltre scopre le bellezze del posto e prova alcuni piatti veramente esotici”. Lo spettacolo è diventato rapidamente famoso sui social media quando ha debuttato non molto tempo fa ed è stato anche rinnovato per una seconda stagione. Questo è l’ennesimo remake per il servizio di streaming, poiché la Disney continua a rispolverare le proprietà che sono rimaste inattive per molto tempo.

Tre scapoli e un bebè (3 Men and a Baby) è un film del 1987, diretto da Leonard Nimoy. È il remake hollywoodiano del film francese Tre uomini e una culla del 1985, nel 1990 è stato realizzato un seguito intitolato Tre scapoli e una bimba. L’attore Steve Guttenberg, in un’intervista del 2009, ha confermato di aver aderito al progetto di un secondo sequel Three Men and a Bride. Il film, infatti, ebbe già un primo seguito nel 1990 dal titolo Tre scapoli e una bimba.