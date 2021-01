Zack Snyder condivide una foto di Cavill con il costume di Superman

Il regista de L’Uomo d’Acciaio Zack Snyder ha mostrato il suo sostegno a #HenryCavillSuperman condividendo una vecchia foto di Cavill che indossa l’abito di Christopher Reeve da Superman del 1978. Snyder ha condiviso la foto in bianco e nero dell’attore di Superman che indossa l’abito classico su Twitter con la didascalia “Henry Cavill è Superman”. Snyder aveva già condiviso la foto nel 2017, dicendo che era stata scattata durante uno screen test per il film DC Extended Universe (DCEU) del 2013.

Le parole di Zack Snyder

“Se riesci a indossare quel vestito e tirarlo fuori, è un risultato fantastico”, ha detto Zack Snyder in quel momento. “Se n’è andato e nessuno ha riso. Altri attori hanno indossato quell’abito, ed è uno scherzo, anche se sono grandi attori”. Per poi aggiungere: “Henry l’ha indossato, ed emanava questo tipo di pazza e calma sicurezza che mi ha fatto andare avanti “Wow. Ok: questo era Superman”.

#HenryCavillSuperman ha iniziato a fare tendenza su Twitter nel primo pomeriggio del 7 gennaio, con i fan che hanno espresso apprezzamento per il ritratto dell’attore del personaggio e il loro desiderio di vederlo di più in un DCEU guidato da Snyder. Questo avviene dopo che #RestoreTheSnyderVerse fa tendenza su Twitter il 31 dicembre 2020. Dopo essere apparso in L’Uomo d’Acciaio, Cavill ha ripreso il ruolo di Clark Kent/Superman in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e Justice League del 2017. Tuttavia, nel 2018, è stato riferito che sarebbe uscito dal DCEU dopo che i negoziati con la Warner Bros. si erano interrotti.

Questi rapporti sono stati successivamente ritenuti falsi quando l’attore ha dichiarato di non essere neanche lontanamente pronto ad appendere il mantello. Inoltre ha ammesso che avrebbe voluto apparire in un sequel. Tuttavia, al momento non ci sono piani ufficiali per Man of Steel 2. Il prossimo Superman di Cavill apparirà in Justice League di Zack Snyder, che sarà presentato in anteprima su HBO Max nel 2021. Il taglio del regista del film del 2017 vedrà Superman indossare il suo abito nero. Snyder ha recentemente affermato che gli effetti grafici del film sono quasi completi e che un secondo trailer è imminente.