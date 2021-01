Zack Snyder non ha in mente sequel per la sua Justice League (per ora)

In attesa della Snyder Cut di Justice League su HBO Max, molti si sono chiesti se ci fosse la possibilità di un sequel. Durante il suo intervento nel segmento ComicBook Debate, Zack Snyder, regista dello show, ha così risposto alla domanda sull’eventualità: “Sentite, non avrei mai pensato che un giorno sarei stato in questa posizione. Non pensavo che avrei finito Justice League”. Per poi aggiungere: “La verità è che, come è stato ampiamente riportato e non ho alcun problema a ribadire, si tratta di un film vecchio. Questo su cui sto lavorando è un film vecchio di qualche anno”.

Le parole di Zack Snyder

Zack Snyder ha poi aggiunto: “Il DC Universe ha preso la sua strada, che è diversa da quella precedente, si è ramificato, e va bene così”. Il regista ha continuato con la sua analisi: “Per quanto riguarda la mia visione e ciò che volevo fare con questi personaggi, il percorso che avevo immaginato per loro, è risaputo che stessi pianificando più film, all’incirca cinque, ma sono impegnato”. Però: “Ho tante cose da fare. È fantastico che i fan abbiano una tale fiducia in quella traiettoria? Certo, è incredibile, e non potrei essere più entusiasta del fatto che possono finalmente vedere Justice League, così da poterne davvero assorbire l’elisir della sua essenza”. Infine: “Ma continuerei dopo questo? Non sto pianificando di farlo”. Resta comunque uno spiraglio aperto: “Ma come ho detto anche prima, non pianificavo nemmeno di essere qui ora, quindi chi può saperlo?”.

Ci sono molte domande sulla Justice League di Zack Snyder in vista dell’uscita del film prevista su HBO Max nel 2021. Se alcuni dei co-protagonisti sono recentemente tornati a filmare scene aggiuntive per la Justice League di Zack Snyder, Gal Gadot non si è proprio vista sul set. Durante un’intervista per la promozione di Wonder Woman 1984, che uscirà questa settimana, l’attrice ha spiegato di non essere stata coinvolta nelle estese riprese di Snyder per Justice League. L’attrice rilasciava un’intervista a MTV News quando le è stato chiesto del suo coinvolgimento nella Justice League di Zack Snyder.