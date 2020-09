Zack Snyder torna sul set per la Snyder Cut

La Justice League di Zack Snyder inizierà la produzione il mese prossimo, con il ritorno di un certo numero di membri del cast. Il regista riprenderà il timone del film della squadra di supereroi della DC ad ottobre, secondo The Hollywood Reporter. Nuove scene verranno girate per il tanto atteso Snyder Cut di Justice League, che sarà pubblicato su HBO Max in quattro puntate il prossimo anno. Le riprese dureranno circa una settimana e numerosi attori torneranno nei loro ruoli dal film originale. Tra questi Gal Gadot come Wonder Woman, Ben Affleck come Batman e Henry Cavill come Superman.

Nello show anche Ray Fisher

A loro si unirà Ray Fisher, nonostante la battaglia in corso tra l’attore e la WarnerMedia per quanto riguarda un presunto ambiente di lavoro “tossico” sotto Joss Whedon e i produttori del film originale. La scorsa estate, Fisher ha affermato che il regista di Justice League Joss Whedon ha creato un ambiente di ricco di insulti e invivibile, chiedendo un’indagine. Ha anche affermato che gli ex produttori della Warner Bros. Geoff Johns e Jon Berg hanno contribuito a consentire il comportamento di Whedon. Fisher e WarnerMedia hanno combattuto sui social media e attraverso comunicati stampa. Attualmente l’attore sta conducendo un’indagine indipendente. Sembra, tuttavia, che questo non gli impedirà di tornare a girare, forse perché Whedon, Johns e Berg non sono più coinvolti nel film.

Justice League è interpretato da Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Superman. Oltre a Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash. Inoltre ci saranno Ray Fisher nei panni di Cyborg, Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane nei Martha Kent, Ciarán Hinds come Steppenwolf. Completano la squadr Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come Commissario Gordon. La Justice League di Zack Snyder sarà presentata in anteprima in esclusiva su HBO Max nel 2021.