Nei piani originali di Zack Snyder c’era una storia tra Batman e Lois Lane

Zack Snyder ha rivelato che una delle sue idee per Justice League era una storia d’amore tra Bruce Wayne e Lois Lane. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Snyder ha illustrato tutte le idee alle quali avrebbe voluto dare vita senza averne però la possibilità. Uno di questi riguarda una storia d’amore tra Lois Lane e Bruce Wayne alias Batman.

Zack Snyder illustra l’idea mai realizzata

Queste le parole di Zack Snyder: “L’intenzione era che Bruce si innamorasse di Lois e poi si rese conto che l’unico modo per salvare il mondo era riportare in vita Superman”. “Quindi ha avuto questo folle conflitto, perché Lois, ovviamente, era ancora innamorata di Superman”. Il regista ha dunque spiegato “Abbiamo fatto questo bellissimo discorso in cui [Bruce] disse ad Alfred:” Non ho mai avuto una vita fuori dalla grotta. Non avrei mai immaginato un mondo per me al di là di questo”. Snyder ha allora aggiunto: “Ma questa donna mi fa pensare che se riesco a mettere insieme questo gruppo di dei, allora il mio lavoro è finito. Posso smettere, enaturalmente, per lui non funziona”.

L’idea sarebbe stata piuttosto insolita, non solo per i fan dei fumetti, ma anche per gli spettatori che sapevano che Lois era ancora sconvolta dalla morte di Clark Kent in Batman v Superman: Dawn of Justice. Alla fine, lo studio si è rifiutato di lasciare che Snyder aggiungesse tale punto alla trama. E sebbene il nuovo taglio di Justice League includerà una serie di elementi non visti nell’uscita cinematografica, questa sottotrama non sarà tra queste.

Justice League di Zack Snyder vede nel cast Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Superman. Oltre a Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg. Troviamo anche Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane come Martha Kent, Ray Porter come Darkseid. Infine Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come Commissario Gordon. Il film arriva su HBO Max il 18 marzo.