Zack Snyder direbbe sì a Marvel per realizzare un film su Elektra

Zack Snyder non è del tutto contrario allo sviluppo di un progetto per la Marvel, avendo recentemente svelato ciò che potrebbe convincerlo a farsi coinvolgere. Parliamo di Elektra Lives Again di Frank Miller. Queste le parole del regista: “Sceglierei Elektra Lives Again. Sai quel fumetto di Frank Miller? È una graphic novel su Elektra”. Per poi aggiungere: “Questo è quello che farei. A nessuno importa, ma è quello che farei”. Zack Snyder sarebbe dunque pronto a dire sì al Marvel Cinematic Universe a queste condizioni.

La seconda stagione di Daredevil ha introdotto Elektra

Netflix è entrato nella mischia MCU con la serie Daredevil, che ha aperto la strada a serie successive come Jessica Jones e Luke Cage. Per la gioia dei fan, la seconda stagione di Daredevil ha introdotto Elektra. Sfortunatamente, Netflix ha scelto di non rinnovare Daredevil dopo la sua terza stagione. Inoltre anche tutte le serie Marvel del servizio di streaming sono state cancellate. Anche se la Marvel deve ancora confermare i piani per i personaggi, è solo una questione di tempo prima che Daredevil, Elektra e altri eroi di Netflix si uniscano al MCU. Ma visto quanto i fan adorassero i ritratti di Charlie Cox ed Elodie Yung dei rispettivi personaggi, non è noto se il loro i ruoli verranno riformulati o riprenderanno i loro personaggi insieme al resto del MCU.

In attesa della Snyder Cut di Justice League su HBO Max, molti si sono chiesti se ci fosse la possibilità di un sequel. Durante il suo intervento nel segmento ComicBook Debate, Zack Snyder, regista dello show, ha così risposto alla domanda sull’eventualità: “Sentite, non avrei mai pensato che un giorno sarei stato in questa posizione. Non pensavo che avrei finito Justice League”. Per poi aggiungere: “La verità è che, come è stato ampiamente riportato e non ho alcun problema a ribadire, si tratta di un film vecchio. Questo su cui sto lavorando è un film vecchio di qualche anno”.